Inihayag ang Mga Bagong Detalye: Ipinakilala ng Final Fantasy 7 Rebirth ang mga Nakatutuwang Mga Feature at Character ng Gameplay

Kamakailan ay nagbahagi ang Square Enix ng maraming bagong detalye ng gameplay at kasamang mga larawan ng Final Fantasy 7 Rebirth, pati na rin ang trailer na isinalaysay ng Red XIII na nagre-recap sa mga kaganapan sa unang yugto ng trilogy. Isasama ang recap na ito sa main menu ng laro para sa mga manlalaro na nangangailangan ng refresher sa Final Fantasy 7 Remake. Sa bawat bagong update, papalapit na ang mga tagahanga sa inaabangang paglabas sa Pebrero 29, 2024.

Kabilang sa mga kapana-panabik na feature na kinumpirma ng studio ay ang pagbabalik ng Active at Classic combat mode. Ang mga manlalaro ay magkakaroon muli ng opsyon na pumili sa pagitan ng mabilis na pagkilos o mas madiskarte at sinadya na diskarte. Bukod pa rito, ipapakilala ang isang bagong mode ng kahirapan na tinatawag na Dynamic. Ang mode na ito ay nagbibigay-daan sa mga manlalaro na magpaalam sa tradisyonal na pag-level up sa pamamagitan ng pag-angkop sa antas ng kahirapan ng mga kaaway ayon sa mga kakayahan ng manlalaro, na ginagawang mas mapaghamong ang laro o nagbibigay-daan para sa mas madaling mga tagumpay.

Inihayag din ng Square Enix ang mga detalye tungkol sa mga bagong rehiyon at karakter sa Rebirth. Ang isa sa mga rehiyong ito ay ang Mythril Mine, na dating isang maunlad na minahan na nag-uugnay sa ilang sa Junon. Gayunpaman, ito ay nahulog sa hindi paggamit pagkatapos na ang Shinra Corporation ay bumuo ng isang superior mineral, at ang minahan ay napuno ng mga halimaw.

May mga bagong karakter din na ipinakilala. Si Broden, ang may-ari ng inn ni Kalm, ay may galit kay Shinra at nag-aalok na tulungan si Cloud at ang kanyang mga kaibigan na makatakas sa kanilang mga kaaway sa korporasyon. Si Priscilla, isang masayahing batang babae na nakatira malapit sa Junon, ay may malalim na pag-aalala para sa kaligtasan ng dolphin na kanyang sinasanay, dahil ang malapit na mako reactor ay nahawahan ang nakapalibot na tubig. Si Billy, ang apo ni Bill at may-ari ng chocobo farm, ay nawalan ng mga magulang sa murang edad at nag-aalok na turuan si Cloud at ang kanyang mga kasama sa mga pangunahing kaalaman sa pagkuha ng chocobo kapalit ng pagbisita sa tindahan ng kanyang kapatid. Sa wakas, si Chloe, ang magiliw na kapatid na babae ni Billy, ay nagpapatakbo ng isang tindahan sa ranso kung saan siya nagbebenta ng mga materyales sa paggawa at iba pang mga curiosity.

Bilang karagdagan sa mga bagong character, pinalawak ng Square Enix ang mga kakayahan ng Synergy na magiging available sa Rebirth. Ang feature na ito ay nagbibigay-daan sa dalawang character na magsagawa ng malalakas na magkasanib na pag-atake, na may iba't ibang kakayahan sa pag-unlock habang ang mga manlalaro ay nag-level up sa kanilang grupo. Kasama sa mga halimbawa ng mga kakayahan ng Synergy na ito ang Cloud na paglulunsad ng Tifa sa isang kaaway para sa isang tandem na pag-atake na tinatawag na Relentless Rush, at Barret hurling Red XIII nang napakabilis upang maisagawa ang Overfang.

Higit pa rito, ang Square Enix ay nagpahayag ng mga bagong detalye tungkol sa gameplay mechanics ng Red XIII, na naging playable character sa unang pagkakataon. Ang mga kakayahan ng Red XIII ay umiikot sa mabilis na pisikal at pangmatagalang mahiwagang pag-atake, tulad ng Starfust Ray. Ang kanyang kakaibang kasanayan, ang Vengeance Mode, ay nagbibigay-daan sa kanya na ibaling ang lakas ng mga pag-atake ng kaaway laban sa kanila.

Habang papalapit ang petsa ng pagpapalabas, maaaring asahan ng mga tagahanga ang higit pang kapana-panabik na mga update at sorpresa mula sa Final Fantasy 7 Rebirth. Sa pagdaragdag ng bagong storyline na nakatuon sa Zack at ang potensyal na pagsasama ng retrospective ni Sephiroth mula sa Final Fantasy 7 Ever Crisis, ang laro ay nangangako na magiging isang kapanapanabik na karanasan para sa parehong mga beteranong manlalaro at mga bagong dating.

FAQ:

Q: Kailan ang petsa ng paglabas para sa Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Nakatakdang ipalabas ang laro sa Pebrero 29, 2024.

Q: Magtatampok ba ang Final Fantasy 7 Rebirth ng mga bagong gameplay mode?

A: Oo, maaasahan ng mga manlalaro ang pagbabalik ng Active at Classic na mga mode ng labanan, pati na rin ang pagdaragdag ng bagong mode ng kahirapan na tinatawag na Dynamic.

Q: May mga bagong character ba sa Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Oo, ang laro ay magpapakilala ng mga bagong karakter, kasama sina Broden, Priscilla, Billy, at Chloe.

Q: Ano ang mga kakayahan ng Synergy sa Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Ang mga kakayahan ng synergy ay malalakas na magkasanib na pag-atake na maaaring isagawa ng dalawang karakter nang magkasama, na may mga karagdagang kakayahan sa pag-unlock habang pinapataas ng mga manlalaro ang kanilang grupo.

Q: Magiging playable character ba ang Red XIII sa Final Fantasy 7 Rebirth?

A: Oo, ang Red XIII ay magiging isang puwedeng laruin na karakter sa laro, na may natatanging kakayahan sa pakikipaglaban at isang kasanayang tinatawag na Vengeance Mode.

Q: Mayroon bang anumang koneksyon sa pagitan ng Final Fantasy 7 Rebirth at Final Fantasy 7 Ever Crisis?

A: Oo, magtatampok ang Final Fantasy 7 Rebirth ng bagong storyline na nakatuon kay Zack, at maaaring may mga elemento rin mula sa retrospective ni Sephiroth na kasama sa Final Fantasy 7 Ever Crisis. (Pinagmulan: IGN France)