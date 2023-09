Ang Cyber-Attack sa MGM Resorts ay Nagdudulot ng Pagkagambala para sa mga Customer

Ang mga customer ng MGM Resorts ay nakaranas ng mga isyu sa mga slot machine at online room booking system kasunod ng cyber-attack sa sikat na casino at hotel giant. Habang ang ilang mga sistema ay isinara dahil sa isyu sa cyber-security, sinabi ng MGM Resorts na ang mga pasilidad nito ay nanatiling gumagana. Nag-ulat ang mga customer ng iba't ibang problema, gaya ng hindi gumaganang mga digital key na nagresulta sa pagpasok nila sa mga maling kwarto. Ang ilang indibidwal ay pumunta sa social media upang magreklamo tungkol sa mga nakanselang reserbasyon, ang kawalan ng kakayahang mag-check in, magbayad ng card, o mag-log in sa kanilang mga MGM account.

Bilang tugon sa insidente, nagsimula ang MGM Resorts ng imbestigasyon sa tulong ng mga external na eksperto sa cybersecurity. Inabisuhan din nila ang pagpapatupad ng batas at gumawa ng agarang aksyon upang protektahan ang kanilang mga system at data sa pamamagitan ng pagsasara ng ilang partikular na system. Ang pagsisiyasat ng kumpanya ay kasalukuyang nagpapatuloy upang matukoy ang kalikasan at saklaw ng cyber-attack. Sa kabila ng pag-atake, ang mga pasilidad sa kainan, libangan, at paglalaro ng mga resort ay nananatiling operational, at maa-access pa rin ng mga bisita ang kanilang mga kuwarto sa hotel sa tulong ng Front Desk.

Gayunpaman, kasalukuyang hindi available ang pangunahing website ng kumpanya, na nagre-redirect sa mga customer upang makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng telepono o mga third-party na website. Ang MGM Resorts ay nagmamay-ari ng iba't ibang hotel at casino sa buong Estados Unidos, kabilang ang mga kilalang lokasyon sa Las Vegas. Ito ay minarkahan ang pangalawang insidente sa cyber-security para sa kumpanya, na may nakaraang paglabag na naganap noong 2019 nang nanakawan ng mga hacker ang mahigit 10 milyong tala ng customer. Hindi tiyak sa ngayon kung ang katulad na data ay nakompromiso sa kasalukuyang cyber-attack.

Mga Pinagmulan: BBC News

Mga Depinisyon: Cyber-attack – isang pagtatangka na makakuha ng hindi awtorisadong pag-access sa mga computer system o network, karaniwang may layuning guluhin o magnakaw ng data.