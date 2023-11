Paggalugad ng Dalawang Dekada ng Pagsulong sa International Space Station

Ipinagdiriwang ng International Space Station (ISS) ang isang makabuluhang milestone ngayon sa pag-edad nito ng 25 taong gulang. Mula nang mabuo ito noong 1998, ang ISS ay nangunguna sa paggalugad sa kalawakan, na nagsusulong ng maraming pagsulong sa siyensya at nagbibigay ng plataporma para sa internasyonal na pakikipagtulungan.

Ang isa sa mga pangunahing lugar ng pananaliksik sa ISS ay space biology. Ang natatanging microgravity na kapaligiran ng istasyon ay nagpapahintulot sa mga siyentipiko na pag-aralan ang mga epekto ng kawalan ng timbang sa iba't ibang biological na proseso. Sa isang kamakailang pag-aaral, apat na astronaut ang sumailalim sa mga pag-scan sa mata bilang bahagi ng biomedical na pananaliksik. Ang mga pag-scan ay isinagawa nang malayuan, kasama ang mga doktor sa lupa na sinusubaybayan ang proseso sa pamamagitan ng kagamitan sa komunikasyon na itinakda ng crew.

Samantala, ang mga astronaut na nakasakay sa ISS ay nakikibahagi sa mga pagsasanay na may kaugnayan sa mga pagpapatakbo ng spacecraft. Si Commander Andreas Mogensen, kasama ang kanyang mga kapwa tripulante, ay nagpraktis sa pag-undock at paglapag ng spacecraft ng SpaceX Dragon Endurance gamit ang mga onboard na computer ng crew. Nakatanggap din ang mga tripulante ng mga medical supply kit mula sa spacecraft at inihanda ang mga ito para sa imbakan.

Ang space botany at stem cell research ay naging makabuluhang mga lugar na pinagtutuunan ng pansin. Ang Astronaut na si Loral O'Hara ay nagsagawa ng isang space botany study upang isulong ang STEM education sa mga miyembro ng tribo. Kasama sa pag-aaral na ito ang paglalantad ng mga buto sa microgravity sa loob ng ilang buwan, na sinundan ng paghahambing sa mga ito sa parehong mga buto na natitira sa Earth. Si Satoshi Furukawa, sa kabilang banda, ay nagsagawa ng isang pag-aaral kung paano nararamdaman ng mga cell ang gravity sa pamamagitan ng pag-obserba ng mga sample sa ilalim ng mikroskopyo sa Kibo laboratory module.

Sa bahagi ng Roscosmos ng ISS, nagsagawa ng mga pagsusuri ang kosmonaut na si Oleg Kononenko sa iba't ibang sistema ng module ng Nauka science. Ang isa pang miyembro ng crew, si Nikolai Chub, ay sinusubaybayan ang kanyang aktibidad sa puso at nilinis ang mga air duct sa mga module. Si Konstantin Borisov ay nagsuot ng cap na puno ng sensor habang nagsasanay ng futuristic na planetary at robotic piloting techniques sa isang computer.

Sa nakalipas na 25 taon, ang ISS ay nagsilbing hub para sa pandaigdigang pang-agham na pakikipagtulungan. Sa mga astronaut mula sa 21 bansa at mga bisita mula sa 108 na bansa at lugar, ang istasyon ay nagsagawa ng higit sa 3,000 pananaliksik at mga pagsisiyasat sa edukasyon. Ang ibinahaging pagsisikap na ito ay hindi lamang nagpasulong sa ating pag-unawa sa kalawakan kundi nagsama rin ng mga bansa sa paghahanap ng kaalaman.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ano ang International Space Station (ISS)?

Ang International Space Station ay isang habitable space station na matatagpuan sa mababang orbit ng Earth. Ito ay nagsisilbing laboratoryo para sa siyentipikong pananaliksik at internasyonal na pakikipagtulungan sa iba't ibang bansa.

2. Ano ang pangunahing pokus ng pananaliksik sa ISS?

Ang ISS ay nagsasagawa ng pananaliksik sa iba't ibang larangan, kabilang ang space biology, physics, chemistry, astronomy, at kalusugan ng tao. Ang mga pag-aaral na ito ay naglalayong isulong ang ating pag-unawa sa espasyo at mag-ambag sa mga pagsulong sa siyensya.

3. Gaano katagal na gumagana ang ISS?

Ang ISS ay inilunsad noong 1998, kasama ang unang modyul, Zarya, na inalis mula sa Baikonur Cosmodrome sa Kazakhstan. Ito ay patuloy na inookupahan mula noong Nobyembre 2000.

4. Ano ang microgravity, at bakit ito mahalaga para sa pananaliksik?

Ang microgravity ay tumutukoy sa kondisyon kung saan ang mga puwersa ng gravitational ay lubhang nababawasan, tulad ng sa kalawakan. Nagbibigay-daan ito sa mga siyentipiko na pag-aralan kung paano kumikilos ang iba't ibang pisikal at biological na proseso nang walang interference ng gravity ng Earth, na humahantong sa mga natatanging insight at pagtuklas.

5. Paano nakatulong ang ISS sa internasyonal na pakikipagtulungan?

Pinagsama-sama ng ISS ang mga astronaut at mananaliksik mula sa iba't ibang bansa, na nagtaguyod ng pakikipagtulungan at pagtutulungan ng magkakasama. Pinadali nito ang magkasanib na pagsisiyasat na siyentipiko at nagsilbing plataporma para sa pagbabahagi ng kaalaman at mga mapagkukunan sa mga bansa.