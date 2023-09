Crash Team Rumble Season 2: Bagong Mapa, Mode, Bayani, at Battle Pass

Dumating ang Crash Team Rumble Season 2 na may kapana-panabik na mga bagong karagdagan sa laro. Maaaring asahan ng mga manlalaro ang mga bagong mapa, bagong mode, bagong bayani, at isang bagong-bagong battle pass. Ang pinakabagong update ay nagdudulot ng bagong pananaw sa laro, na nagbibigay ng mga bagong paraan sa paglalaro at walang katapusang kasiyahan para sa mga tagahanga ng Crash.

Isa sa mga pangunahing highlight ng Season 2 ay ang pagpapakilala ng Party Mode. Nag-aalok ang 4-player co-op remix na ito ng pahinga mula sa mga mapagkumpitensyang laban at nagbibigay-daan sa mga manlalaro na makapagpahinga. Binubuo ito ng 5 natatanging mini-game round, bawat isa ay may sarili nitong mga hamon. Ang pagtutulungan ng magkakasama ay mahalaga dahil ang mga manlalaro ay kailangang magtulungan upang magawa ang mga gawain at mangolekta ng mga orasan upang madagdagan ang kanilang natitirang oras. Ang pag-master sa bawat Party Mode Wave ay maaaring mag-unlock ng isang lihim na Boss Wave, na naglalagay ng mga kasanayan ng mga beterano ng Crash sa pinakahuling pagsubok.

Nagtatampok ang Party Mode Rounds ng iba't ibang uri ng gameplay. Sa Speed ​​Run, ang mga manlalaro ay tumatakbo sa mga speed pad habang iniiwasan ang mga panganib tulad ng mga bumper at nitro crates. Ano ang Cookin? nangangailangan ng mga manlalaro na mangolekta ng mga partikular na sangkap at idagdag ang mga ito sa isang palayok na naglalakbay sa paligid ng mapa. Hinahamon ng Get Lit ang mga manlalaro na gumamit ng kandila para magsindi ng mga lantern na nakakalat sa paligid ng tore bago maubos ang oras. Sa Dig It, ang mga manlalaro ay naghahanap ng mga nakabaong buto at muling buuin ang mga ito sa gitna para makita ang isang buong balangkas. Sa wakas, ang Balloon Bounce, na ipapalabas mamaya sa Season 2, ay nagbibigay ng mga gawain sa mga manlalaro na lumukso sa mga lobo upang makakuha ng mga puntos.

Bukod pa rito, ipinakilala ng Season 2 ang isang bagong bayani na tinatawag na Ripto. Ang karakter na ito, na nagmula sa uniberso ng Spyro, ay may hawak na setro at nagtataglay ng nakamamatay at makapangyarihang mga spell. Kasama sa mga kakayahan ni Ripto ang paglulunsad ng mga bolang apoy, pagpapatawag ng kidlat, at paglikha ng mga tsunami wave. Maaaring pagsamahin ng mga bihasang manlalaro ang mga kakayahang ito upang mailabas ang mga mapangwasak na combo. Magiging available ang Ripto mamaya sa season.

Upang makadagdag sa mga bagong feature ng gameplay, nag-aalok ang Season 2 ng dalawang bagong mapa: Waste Deep at Jazz Junction. Dinadala ng Waste Deep ang mga manlalaro sa mga mapanganib na imburnal na puno ng mga eksperimento ng Cortex, habang ang Jazz Junction ay isang makulay na mapa ng gabi na may jazzy na kapaligiran. Ang bawat mapa ay nag-aalok ng sarili nitong natatanging mga hamon at sorpresa.

Sa wakas, ang Season 2 ay may kasamang 100-tier na Battle Pass, na nag-aalok sa mga manlalaro ng pagkakataong mag-unlock ng mga bagong skin, kosmetiko, musika, at higit pa. Maaaring makuha ang Battle Pass sa pamamagitan ng Crash Team Rumble Deluxe Edition o bilhin nang hiwalay.

Live na ngayon ang Crash Team Rumble Season 2, na nagdadala ng maraming kapana-panabik na content sa laro. Fan ka man ng matinding kumpetisyon o kooperatiba na gameplay, ang update na ito ay may isang bagay para sa bawat mahilig sa Crash. Huwag palampasin ang aksyon!

