Bakit Ang Secondhand na Teknolohiya ang Dapat Mong Pagpipilian para sa Holiday Shopping

Ang holiday shopping season ay puspusan na, at ang mga bargain-hunter ay sabik na tumitingin sa mga deal sa Black Friday at Cyber ​​Monday, partikular na para sa electronics. Gayunpaman, mayroong isang paraan upang talunin ang mga tao at tangkilikin pa rin ang mga makabuluhang diskwento - sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa secondhand na teknolohiya.

Ayon kay Lucas Rockett Gutterman, direktor ng US PIRG's Designed to Last Campaign, ang pag-opt para sa ginamit na electronics ay hindi lamang nakakatulong sa iyo na makuha ang mga presyo ng Black Friday sa buong taon ngunit nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng kapaligiran. Ang US Public Interest Research Group (PIRG) Education Fund ay naglabas ng ulat na nagha-highlight sa mga pangunahing salik na dapat isaalang-alang kapag bumibili ng mga inayos na item.

Ipinaliwanag ni Gutterman na kadalasang may maliit na pagkakaiba sa pagitan ng isang ginamit na electronic at ng bago. Ang label na "bukas na kahon" o "tulad ng bago" ay maaaring mangahulugan lamang na na-restock ang item pagkatapos ibalik nang hindi nabuksan. Sa pamamagitan ng matalinong pamimili at pag-unawa kung paano ginagamit ang mga terminong ito ng mga retailer, maaari kang makakuha ng mga kamangha-manghang deal.

Ang ilang partikular na gadget, gaya ng mga telepono, tablet, desktop, at laptop, ay partikular na angkop para sa mga secondhand na pagbili. Halimbawa, salamat sa matagumpay na kampanya ng PIRG, Google Chromebooks, mga abot-kayang laptop na malawakang ginagamit sa buong bansa, ngayon ay tumatagal ng isang dekada sa halip na mag-expire pagkalipas lamang ng ilang taon.

Sa kabilang banda, maaaring gusto mong mag-ingat kapag bumili ng mga refurbished na telebisyon at monitor ng computer. Ang mga produktong ito ay may posibilidad na maging bulkier, mas marupok, at mahirap ayusin.

Kapag pumipili ng mga na-refurbished na item, layunin para sa mga de-kalidad na produkto mula sa matibay na tatak. Sa pamamagitan ng pagpili ng mga item na ginawa upang tumagal at maaaring mas mahal kapag bago, tinitiyak mong patuloy silang magsisilbi sa iyo nang maayos bilang mga secondhand na pagbili.

Bilang karagdagan sa pag-enjoy sa pagtitipid sa gastos, ang pagbili ng secondhand tech ay isang mapagpipiliang responsable sa kapaligiran. Ipinaliwanag ni Gutterman na ang karamihan sa epekto sa kapaligiran ng electronics ay nagmumula sa kanilang proseso ng produksyon. Ang mga mapagkukunan, enerhiya, at mga materyales na kinakailangan sa paggawa ng mga smartphone, headphone, laptop, at TV ay malaki. Sa pamamagitan ng pagbili ng refurbished, maaari mong bawasan ang environmental footprint ng isang smartphone, halimbawa, ng hanggang 91%.

Bago bumili, mahalagang maging pamilyar sa patakaran sa pagbabalik na ibinigay ng nagbebenta. Karaniwan, magkakaroon ka ng 30-araw na palugit para sa mga pagbabalik, bagama't maaaring mas maikli ito sa ilang mga kaso.

Handa nang tuklasin ang mundo ng secondhand na teknolohiya? Bisitahin ang website ng PIRG para sa higit pang mga tip at patnubay sa pagsulit sa iyong holiday shopping habang pinakikinabangan ang iyong pitaka at ang planeta.

FAQ:

Q: Bakit ko dapat isaalang-alang ang pagbili ng secondhand na teknolohiya?

A: Ang pagpili para sa mga inayos na item ay nagbibigay-daan sa iyo upang tamasahin ang buong taon na mga diskwento at nakakatulong sa pagpapanatili ng kapaligiran, dahil binabawasan nito ang pangkalahatang epekto sa kapaligiran ng mga electronics.

Q: Anong mga uri ng electronics ang angkop para sa mga secondhand na pagbili?

A: Ang mga telepono, tablet, desktop, at laptop ay mahusay na mga opsyon para sa secondhand shopping. Ang Google Chromebook, sa partikular, ay tatagal na ngayon ng 10 taon, salamat sa matagumpay na kampanya ng PIRG.

Q: Lahat ba ng mga refurbished item ay sulit na bilhin?

A: Bagama't ang karamihan sa mga electronics ay maaaring bilhin na refurbished, ipinapayong iwasan ang pagbili ng mga refurbished na telebisyon at monitor ng computer dahil sa kanilang laki, hina, at mga hamon sa pagkukumpuni.

T: Paano ko matitiyak na nakakakuha ako ng magandang inayos na produkto?

A: Maghanap ng mga tatak na kilala sa kanilang tibay at mahabang buhay. Ang pagpili ng mga item na maaaring naging mas mahal kapag bago ay nagsisiguro ng kanilang kalidad bilang mga secondhand na pagbili.

T: Ano ang pakinabang sa kapaligiran ng pagbili ng refurbished electronics?

A: Ang produksyon ng mga electronics, kabilang ang mga smartphone, headphone, laptop, at TV, ay gumagamit ng makabuluhang mapagkukunan at enerhiya. Sa pamamagitan ng pagbili ng mga inayos na item, maaari mong bawasan ang epekto sa kapaligiran ng hanggang 91%.

Q: Ano ang dapat kong tandaan tungkol sa mga pagbabalik?

A: Maging pamilyar sa patakaran sa pagbabalik ng nagbebenta, dahil maaaring mag-iba ito. Sa karamihan ng mga kaso, magkakaroon ka ng 30-araw na palugit para sa mga pagbabalik, ngunit maaaring mag-alok ang ilang nagbebenta ng mas maikling panahon.