Naghihintay ang mga Bagong Pakikipagsapalaran sa Spaceport Expansion DLC para sa Construction Simulator

Ang Construction Simulator, na binuo ng Weltenbauer Software Entwicklung GmbH, ay nagdadala ng mga manlalaro sa isang kapana-panabik na paglalakbay kasama ang pinakabagong pagpapalawak nito. Ang Spaceport Expansion DLC ay nagpapakilala ng isang buong bagong mundo ng mga posibilidad para sa mga mahilig sa construction sa iba't ibang gaming platform.

Sumakay sa isang independiyente at nakaka-engganyong mapa ng kampanya na maakit ang iyong imahinasyon. Sa higit sa 40 oras ng karagdagang nilalaman, mayroong hindi mabilang na mga pagkakataon upang ipakita ang iyong mga kasanayan sa pagtatayo at harapin ang mga mapaghamong proyekto. Ang DLC ​​ay nagdadala ng isang dynamic na twist sa laro, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na magdisenyo at bumuo ng kanilang sariling rocket launch base.

Habang ginalugad mo ang mga bituin gamit ang Spaceport Expansion DLC para sa Construction Simulator, magagawa mong gampanan ang tungkulin ng isang bihasang kontratista, na humuhubog sa hinaharap ng paggalugad sa kalawakan. Mula sa paglalagay ng mga pundasyon para sa mga launch pad hanggang sa pag-assemble ng mga masalimuot na bahagi ng rocket, ang laro ay nag-aalok ng makatotohanang karanasan na siguradong matutugunan ang iyong pananabik para sa pagkamalikhain at pagbabago.

Available ang Spaceport Expansion DLC sa mga sikat na gaming platform, kabilang ang PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, at PC. Makipagtulungan sa mga kaibigan online at makisali sa kapanapanabik na Multiplayer co-op gameplay habang nagtutulungan kayo upang magawa ang mga monumental na proyekto sa pagtatayo.

Humanda sa pag-unlock ng bagong antas ng kasiyahan at pakikipagsapalaran sa Construction Simulator. Sumisid sa Spaceport Expansion DLC at saksihan ang mga kababalaghan ng kalawakan na makikita sa harap ng iyong mga mata. Handa ka na bang hubugin ang hinaharap ng paggalugad sa kalawakan?

FAQ:

Q: Ano ang Construction Simulator?

A: Ang Construction Simulator ay isang multiplayer online na co-op building simulation game kung saan ang mga manlalaro ay gagampanan ang papel ng isang construction contractor at humaharap sa iba't ibang mga construction project.

Q: Ano ang inaalok ng Spaceport Expansion DLC?

A: Ang Spaceport Expansion DLC ay nagpapakilala ng isang bagong mapa ng kampanya, higit sa 40 oras ng karagdagang nilalaman, at ang kakayahang bumuo ng isang rocket launch base.

Q: Aling mga platform available ang Spaceport Expansion DLC?

A: Available ang Spaceport Expansion DLC para sa PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S|X, at PC.