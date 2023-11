Inilunsad ng Sony ang Versatile α6700 Mirrorless Camera sa India

Ipinakilala ng Sony ang kanilang pinakabagong karagdagan sa lineup ng APS-C camera sa Indian market na may pinakaaabangang α6700 mirrorless camera. Nag-aalok ng kumbinasyon ng compact na disenyo, pambihirang portability, at user-friendly na functionality, nakatakda ang camera na ito upang mapabilib ang mga mahilig sa photography sa lahat ng antas ng kasanayan.

Ipinagmamalaki ng α6700 ang isang makinis at modernong disenyo, na ginagawa itong isang kaakit-akit na opsyon para sa mga user on the go. Kabilang sa isa sa mga kapansin-pansing feature nito ang isang vari-angle na 3-inch LCD monitor na sumusuporta sa touch functionality. Nagbibigay-daan ito sa mga photographer na madaling mag-navigate sa mga setting, ayusin ang mga focus point, at suriin ang mga nakunan na larawan sa isang simpleng pag-tap sa screen.

Bilang karagdagan sa intuitive na interface nito, nag-aalok ang α6700 ng nako-customize na dial, na nagbibigay sa mga photographer ng mabilis na access sa kanilang mga gustong setting. Ang feature na ito ay siguradong makakaakit sa mga propesyonal na nangangailangan ng mabilis na pagsasaayos sa mga dynamic na kapaligiran ng pagbaril.

Nilagyan ang camera ng electronic viewfinder, na nag-aalok ng malinaw at nakaka-engganyong karanasan sa pagkuha ng litrato. Nagbibigay ang electronic viewfinder ng real-time na preview ng imahe, na nagpapahintulot sa mga photographer na tumpak na isulat ang kanilang mga kuha at gumawa ng mga pagsasaayos kung kinakailangan.

Ang malawak na mga opsyon sa koneksyon ay isinama sa α6700. Kabilang dito ang isang microSD card slot, Bluetooth 4.2, dual-band WiFi, isang HDMI micro connector, at remote control functionality. Tinitiyak ng mga feature na ito ang tuluy-tuloy na pagbabahagi ng mga larawan, paglilipat ng mga file sa iba pang device, at mga kakayahan sa remote control.

Para sa mga mayroon nang mga lente, ang Sony ay nag-aalok ng α6700 bilang isang body-only na opsyon na may presyong Rs 1,36,990. Nagbibigay-daan ito sa mga photographer na makatipid ng mga gastos sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang mga kasalukuyang lente. Gayunpaman, nagbibigay din ang Sony ng mga naka-bundle na package para sa mga customer na mas gusto ang kumpletong setup. Ang camera na may 16-50mm lens ay magagamit sa Rs 1,47,490, habang ang 18-135mm zoom lens package ay nakapresyo sa Rs 1,72,990.

Sa maraming nalalaman nitong feature, compact na disenyo, at kadalian ng paggamit, ang α6700 ay tiyak na magiging paborito ng mga photographer na naghahanap ng mga nakamamanghang larawan at tuklasin ang mundo ng mga mirrorless camera.