Ang Kasalukuyang Fleet ng Classic Car Enthusiast: Pinaghalong Chrysler at Subaru

By

Si Laurence Rogers, isang Australian na mahilig sa kotse, ang ipinagmamalaki na may-ari ng isang kahanga-hangang koleksyon ng mga klasikong sasakyan. Kasama sa kanyang kasalukuyang fleet ang isang 1969 Chrysler Valiant Ute, isang 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute, isang 1974 Chrysler Valiant Charger, at isang 2006 Subaru WRX Club Spec 9. Ibinahagi rin ni Rogers ang kanyang automotive adventures sa kanyang Instagram account, @heycharger74.

Ang highlight ng koleksyon ni Rogers ay Project Cactus, isang magandang naibalik na 1969 Chrysler Valiant Ute. Ang vintage na sasakyang ito ay nagpapakita ng mga klasikong elemento ng disenyo at kumakatawan sa isang makabuluhang panahon sa kasaysayan ng automotive. Nag-invest si Rogers ng oras at pagsisikap sa pagpapanumbalik ng kotseng ito sa dating kaluwalhatian nito, na tinitiyak na ito ay nananatiling isang itinatangi na bahagi ng automotive heritage.

Bilang karagdagan sa Project Cactus, nagmamay-ari din si Rogers ng 'Lenny,' isang 1970 Chrysler Valiant Wayfarer Ute. Ang sasakyang ito ay isa pang testamento sa pagkahilig ni Rogers para sa mga vintage na sasakyan, na nagpapakita ng kanyang pangako sa pagpepreserba ng mga klasikong sasakyan at ang kanilang natatanging kagandahan.

Ang pag-round out sa koleksyon ni Rogers ay dalawa pang klasikong kotse: isang Chrysler Valiant Charger noong 1974 at isang 2006 Subaru WRX Club Spec 9. Ang mga sasakyang ito ay nagdaragdag ng pagkakaiba-iba sa kanyang fleet, na ang Charger ay kumakatawan sa muscle car era at ang WRX na nagpapakita ng mga kakayahan sa pagganap ng modernong mga sasakyan.

Bilang isang paminsan-minsang may-akda para sa Autopian, pinagsama ni Rogers ang kanyang pagmamahal sa mga kotse sa kanyang talento sa pagsusulat. Ang kanyang mga artikulo ay nagbibigay ng mahahalagang insight at pananaw sa mga paksa ng automotive, na pinapanatili ang kaalaman at pagkaaliw ng mga mambabasa.

Ang kahanga-hangang koleksyon ng mga klasikong sasakyan ni Laurence Rogers ay nagpapakita ng kanyang hindi natitinag na pagkahilig para sa mga kotse at industriya ng automotive. Sa pamamagitan ng kanyang Instagram account at mga kontribusyon sa Autopian, patuloy niyang ibinabahagi ang kanyang pagmamahal sa mga makinang ito sa mga kapwa mahilig.

Pinagmumulan:

– Instagram account ni Laurence Rogers, @heycharger74