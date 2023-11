Nag-aalok ang Bagong Cocktail Bar sa Downtown Kalamazoo ng Eksklusibong Taon na Diskwento para sa Komunidad

Ang pinakabagong karagdagan ng Downtown Kalamazoo sa eksena ng cocktail, ang Dabney & Co., ay nanginginig sa mga bagay-bagay sa pamamagitan ng pag-aalok ng isang natatanging pagkakataon para sa mga mahilig sa cocktail. Sa okasyon ng kanilang isang taong anibersaryo na kasabay ng pinakamalaking bar night ng taon, ang naka-istilong cocktail bar ay nagbabalik sa komunidad sa pamamagitan ng pagbibigay sa 50 masuwerteng parokyano ng keychain na magbubukas ng isang taon na diskwento.

Sa halip na ipagdiwang lamang ang kanilang milestone, layunin ng Dabney & Co. na magpahayag ng pasasalamat sa mga tapat na customer nito at mag-ambag sa masiglang komunidad ng Kalamazoo sa downtown sa isang makabuluhang paraan. Ang keychain, na ipinagkaloob sa iilan, ay magbibigay ng malaking 15% na diskwento sa lahat ng mga order sa kabuuan ng 2024.

Sa isang hanay ng mga cocktail na maingat na ginawa, mabilis na naging sikat na destinasyon ang Dabney & Co. para sa mga cocktail connoisseurs at sa mga naghahanap ng magandang gabi sa downtown Kalamazoo. Mula sa mga klasikong concoction hanggang sa mga makabagong mixology creation, ang mga dalubhasang mixologist ng bar ay hindi nag-iiwan ng bato sa kanilang pagsisikap na gawin ang perpektong libation.

Dinisenyo upang lumikha ng isang inclusive at kaakit-akit na kapaligiran, tinatanggap ng Dabney & Co. ang parehong mga baguhan at batikang mahilig sa cocktail. Ang pangako ng bar sa kalidad, pagkamalikhain, at mahusay na serbisyo ay nakakuha sa kanila ng tapat na pagsubaybay at maraming pagkilala sa loob ng lokal na eksena ng mixology.

FAQ:

T: Kailan magsisimula ang isang taon na diskwento sa Dabney & Co.?

A: Magsisimula ang diskwento sa pagtanggap ng keychain at magiging wasto para sa buong taon ng 2024.

Q: Maaari ko bang gamitin ang isang taon na diskwento para sa anumang order?

A: Oo, ang 15% na diskwento ay nalalapat sa lahat ng mga order na ginawa sa Dabney & Co. noong 2024.

Q: Paano ako makakasali at magkakaroon ng pagkakataong matanggap ang keychain?

A: Ang giveaway ay eksklusibo sa isang taong anibersaryo ng Dabney & Co. sa Miyerkules, Nob. 22. Ang mga patron na bibili sa araw na ito ay isasama sa draw para sa keychain.