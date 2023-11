Bago at Pinahusay na Pagganap: Cities: Skylines II Expansion Roadmap Naantala para sa Mga Pagpapahusay

Mga Lungsod: Skylines II, ang minamahal na larong simulation sa pagbuo ng lungsod na binuo ng Colossal Order, ay nag-anunsyo ng pagkaantala sa pagpapalawak ng roadmap nito. Bilang tugon sa feedback mula sa mga manlalaro tungkol sa mga isyu sa performance sa bersyon ng PC at sa desisyon na ipagpaliban ang release ng console hanggang 2024, nagpasya ang development team na unahin ang mas malawak na performance at mga pag-aayos ng bug bago maglunsad ng bagong content. Ang CEO na si Mariina Hallikainen ay nagpahayag ng kanyang paghingi ng paumanhin para sa pagkaantala sa isang kamakailang post sa blog, na nagbibigay-diin sa kahalagahan ng pagtiyak ng matatag na pundasyon bago magdagdag ng mga bagong feature.

Ang content ng expansion pass para sa Cities: Skylines II ay itinulak pabalik ng isang quarter. Ang asset pack ng Beach Properties, na orihinal na naka-iskedyul para sa release sa Q4 2023, ay darating na ngayon sa Q1 2024. Bukod pa rito, ang Modern Architecture and Urban Promenades creator pack, na una nang binalak para sa Q1 2024, ay na-reschedule para sa Q2 2024. The Deluxe Relax and Soft Makakakita rin ang mga rock radio station ng mga pagkaantala, na may mga petsa ng paglabas ng Q1 at Q2 2024, ayon sa pagkakabanggit. Gayunpaman, ang pagpapalawak ng Bridges & Ports ay nananatiling nasa track para sa isang Q2 2024 release.

Ang pagtuon sa pagganap at pag-aayos ng bug ay nagmumula sa isang pangako na tugunan ang mga alalahanin na ibinangon ng komunidad ng manlalaro. Ipinaliwanag ng CEO Hallikainen na ang development team ay naglalaan ng oras upang malutas ang mas kumplikadong mga isyu pagkatapos matugunan ang mga mabilisang pag-aayos. Kasalukuyang nagtatrabaho ang team sa pagpapabuti ng performance ng GPU sa pamamagitan ng mga pagsasaayos ng graphical na detalye at pagkatapos ay magpapatuloy sa mga pag-optimize ng CPU para sa mga pag-aayos ng stutter. Aktibong sinusuri nila ang mga ulat ng bug mula sa mga manlalaro, na may 100 na maaaring kopyahin na mga isyu na natukoy na at isa pang 100 ulat na sumasailalim sa karagdagang pagsisiyasat.

Sa pangunguna sa paglulunsad ng laro, itinaas ng Colossal Order at publisher na Paradox Interactive ang minimum at inirerekomendang mga detalye, na kinikilala na hindi nila naabot ang kanilang mga ninanais na benchmark. Sa kabila nito, nagpasya silang ipagpatuloy ang pagpapalabas ayon sa plano. Gayunpaman, sa paglabas, ang mga tagahanga ay nagpahayag ng pagkabigo sa pagganap, na binanggit ang mga bug at kakulangan ng pag-optimize, kahit na sa high-end na hardware.

Sa kabila ng paunang pag-urong, ang Colossal Order ay nakatuon sa pagpapabuti ng katatagan ng laro. Kapag natugunan na nila ang mga alalahanin sa pagganap sa bersyon ng PC, ililipat nila ang kanilang pagtuon sa release ng console at nilalaman ng DLC. Malinaw na determinado ang development team na magbigay sa mga manlalaro ng pinahusay at kasiya-siyang karanasan habang patuloy silang nagsusumikap sa paggawa ng perpekto sa Cities: Skylines II.

FAQs

T: Bakit naantala ang expansion roadmap para sa Cities: Skylines II?

A: Nagpasya ang development team na unahin ang performance at mga pag-aayos ng bug batay sa feedback ng player tungkol sa performance ng PC version at ang pagpapaliban ng console release.

Q: Anong content sa expansion pass ang naapektuhan ng pagkaantala?

A: Ang Beach Properties asset pack, Modern Architecture at Urban Promenades creator pack, at ang Deluxe Relax at Soft Rock na mga istasyon ng radyo ay makakakita lahat ng mga pagkaantala sa kanilang mga petsa ng paglabas.

Q: Anong mga isyu ang tinututukan ng development team sa panahon ng pagkaantala na ito?

A: Nakatuon ang team sa pagresolba ng mga kumplikadong bug at pag-optimize ng performance, simula sa mga graphical na pagsasaayos para sa performance ng GPU at pagpapatuloy sa mga pag-optimize ng CPU para sa pag-aayos ng stutter.

T: Makakaapekto ba ang pagkaantala sa pagpapalawak ng Bridges & Ports?

A: Hindi, ang pagpapalawak ng Bridges & Ports ay nananatili sa iskedyul para sa isang Q2 2024 release.

Q: Ano ang plano ng koponan pagkatapos matugunan ang mga alalahanin sa pagganap sa bersyon ng PC?

A: Sa pagpapabuti ng katatagan sa bersyon ng PC, ililipat ng team ang kanilang focus sa console release at DLC content.