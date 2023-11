Bagong Artikulo: Ilabas ang Vintage Nostalgia gamit ang Lossy Pedal ni Chase Bliss

By

Sa mundo ng kagamitan sa musika, lumalago ang pagkahumaling sa pagyakap sa mga sira at lo-fi na tunog ng nakaraan. At walang nakakagawa nito nang mas mahusay kaysa sa Chase Bliss, isang kilalang kumpanya na kilala sa kanilang kadalubhasaan sa paggawa ng mga pedal na nagdadala ng iyong mga instrumento sa isang larangan ng vintage nostalgia. Ang kanilang pinakabagong paglikha, ang Lossy pedal, ay isang kahanga-hangang pakikipagtulungan sa Goodhertz, isang nangungunang tagagawa ng plugin na may kahanga-hangang lo-fi pedigree.

Ang puso ng Lossy pedal ay nasa Loss control nito, na nag-aalok ng tatlong natatanging mode, bawat isa ay nagdaragdag ng natatanging karakter sa tunog. Gusto mo man ang pamilyar na low bit-rate na MP3 vibe, ang mga nahuhubad na frequency ng compression para sa isang tinny na tono, o ang mga nakakabighaning glitches ng Phase Jitter, tinakpan ito ni Lossy. At sa loob ng mga mode na ito, ang mga posibilidad ay walang katapusan, na nagbibigay-daan sa iyong pag-fine-tune ang intensity at pangkalahatang epekto gamit ang Loss at Global knobs.

Ang packet switch ay isa pang natatanging tampok ng Lossy pedal. Ang pag-iwan dito ay nagbibigay sa iyo ng dalisay na diwa ng Lossy, samantalang ang pagpapagana ng Packet Loss ay nagpapakilala ng mga dropout na nakapagpapaalaala sa isang mahinang koneksyon sa cellular. Bilang kahalili, ang paglipat sa Packet Repeat ay pumupuno sa mga puwang na iyon ng nakapirming audio, na parang isang lumalaktaw na CD. Upang kontrolin ang dalas ng mga pagkaantala na ito, i-adjust lang ang Speed ​​knob.

Ang isang partikular na kaakit-akit na aspeto ng Lossy pedal ay ang nakalaang Freeze function nito. Hindi tulad ng iba pang mga pedal, hindi lamang nito inuulit ang huling snippet ng audio nang walang katapusan. Sa halip, nagbabago ito sa paglipas ng panahon, na nag-uunat ng mga tala at nagbabago habang naglalaro ka. Nagbibigay-daan ito sa iyong lumikha ng mga nakakaakit na ambient pad, drone, at pabago-bagong soundscape.

Para matiyak ang magkakaugnay at makintab na tunog, nag-aalok din ang Lossy pedal ng filter at reverb section. Ang mga karagdagang sangkap na ito ay tumutulong sa pagsasama-sama ng lahat ng mga elemento nang walang putol. Nakatago sa loob ng pedal ay isang limiter at auto gain function na nagpapakita ng masalimuot na mga detalye ng Loss effect, na pumipigil sa anumang pagkawala ng musical nuances.

Para sa mga sabik na magsimula sa isang paglalakbay sa pamamagitan ng mga vintage soundscape, ang Lossy pedal ay magagamit para lamang bilhin sa pamamagitan ng opisyal na website ng Chase Bliss. Sa presyong $399, ang bawat pagbili ng pedal ay may kasamang malaking 50% na diskwento sa Goodhertz Lossy plugin na nagbigay inspirasyon sa paglikha nito, na karaniwang nagkakahalaga ng $79.

FAQ

1. Maaari bang muling likhain ng Lossy pedal ang tunog ng isang mababang kalidad na MP3?

Oo, nag-aalok ang Lossy pedal ng Standard mode na naghahatid ng pamilyar na tunog ng mababang bit-rate na MP3, na nagpapabalik ng mga alaala sa huling bahagi ng '90s digital era.

2. Ano ang layunin ng switch ng Packet sa Lossy pedal?

Binibigyang-daan ka ng Packet switch na magpakilala ng mga dropout o frozen na audio sa iyong tunog, na nagpapaalala sa isang masamang koneksyon sa cellular o isang lumalaktaw na CD, ayon sa pagkakabanggit.

3. Paano gumagana ang Freeze sa Lossy pedal?

Hindi tulad ng mga tradisyunal na pedal na umuulit sa huling sandali ng audio, nagbabago ang function na Freeze sa paglipas ng panahon, na nag-uunat ng mga tala at gumagawa ng mga ambient pad, drone, at nagbabagong soundscape.

4. Saan ako makakabili ng Lossy pedal?

Ang Lossy pedal ay eksklusibong magagamit para sa pagbili sa opisyal na website ng Chase Bliss.

5. Mayroon bang diskwento sa Goodhertz Lossy plugin kapag bumibili ng Lossy pedal?

Oo, ang pagbili ng Lossy pedal ay nagbibigay sa iyo ng 50% na diskwento sa Goodhertz Lossy plugin, na karaniwang nagkakahalaga ng $79.