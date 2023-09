Isang Rebolusyonaryong Pagsulong sa Pag-iimbak ng Data: Cerabyte's Ceramic Nanolayer-Based Technology

Ang Cerabyte, isang promising German storage startup, ay nakatakdang palakasin ang $500B storage market sa pamamagitan ng kanyang groundbreaking ceramic nanolayer-based storage solution. Sinasabi ng kumpanya na ang makabagong teknolohiya nito ay magbabawas ng kabuuang halaga ng pagmamay-ari (TCO) sa storage ng data center ng isang kamangha-manghang 75%. Gamit ang paparating nitong mga CeraMemory cartridge at CeraTape, plano ng Cerabyte na baguhin nang lubusan ang density, performance, access paradigms, at tugunan ang mga hinihingi sa gastos at sustainability ng mga data center.

Ang susi sa teknolohiya ng Cerabyte ay nasa mga inorganic na nanolayer na gawa sa mga ceramics, na 50-100 atoms lang ang kapal. Sa pamamagitan ng pag-scale ng ceramic data storage technology mula 100nm hanggang 3nm bit size, inaasahan ng Cerabyte na tataas ang density ng data mula gigabytes per square centimeter (GB/cm2) hanggang terabytes per square centimeter (TB/cm2). Ang scaling na ito ay inaasahang magreresulta sa mga CeraMemory cartridge na may kakayahang mag-imbak sa pagitan ng 10 petabytes (PB) at 100 PB, at CeraTape na may hanggang 1 exabyte (EB) na kapasidad bawat tape.

Para mag-record ng data sa CeraMemory, gumagamit ang Cerabyte ng mga laser o particle beam na bumubuo ng mga data matrice na katulad ng mga QR code. Maaaring makamit ang pagbabasa ng data sa pamamagitan ng mga high-resolution na microscopic imaging technique o electron beam microscopy. Binibigyang-diin ng start-up na ang mga particle beam at electron microscopy ay kakailanganin lamang sa pinakamataas na densidad sa kanilang mga roadmap.

Bukod sa mga kahanga-hangang kapasidad ng imbakan, ipinagmamalaki rin ng teknolohiya ng Cerabyte ang pambihirang pagganap. Sinasabi ng kumpanya na ang teknolohiya nito ay makakamit ang mga bilis ng pagbasa at pagsulat sa hanay ng gigabytes bawat segundo (GB/s). Bukod dito, ang mga teknolohiyang ito ay nailalarawan bilang mababang kapangyarihan, na nangangako ng mga operasyong matipid sa enerhiya.

Ang isa pang kapansin-pansing aspeto ng ceramic storage ay ang tibay at mahabang buhay nito. Sinasabi ng Cerabyte na ang media nito ay maaaring tumagal ng higit sa 5,000 taon, kahit na sa ilalim ng matinding kondisyon ng temperatura mula -273°C (-460°F) hanggang 300°C (570°F). Bukod pa rito, ang CeraMemory ay lumalaban sa corrosive, acidic, radioactive na kapaligiran, pati na rin ang electromagnetic pulse (EMP) disruption.

Ang mga CeraMemory cartridge ay kahawig ng mga sheet na may mga ceramic coating, na, sa malapit na inspeksyon, ay kahawig ng mga nano-scale na quasi-punched card. Tulad ng para sa CeraTape, nagtatampok ito ng 5 µm makapal na substrate at isang 10 nm makapal na ceramic coating. Ang mga multi-layered na tape na ito ay magbibigay-daan sa mga densidad ng sukat ng TB/cm2.

Ang Cerabyte ay malapit na nakikipagtulungan sa mga pangunahing manlalaro sa industriya sa mga kaugnay na bahagi ng tech at pagmamanupaktura, na higit na nagpapahusay sa kredibilidad nito. Ang kanilang paparating na pagtatanghal sa 2023 Storage Developer Conference sa Fremont, California ay lubos na inaasahan at inaasahang magbibigay ng higit pang mga detalye sa makabagong teknolohiyang ito.

Sa konklusyon, ang ceramic nanolayer-based na storage ng Cerabyte ay nagpapakita ng isang groundbreaking na solusyon na nangangako na baguhin ang industriya ng data storage. Kung totoo ang kanilang mga paghahabol, ang teknolohiya ay may potensyal na makabuluhang bawasan ang mga gastos, pataasin ang density ng data, at magbigay ng pambihirang pagganap at tibay.

