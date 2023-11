Ipinakilala ng LG ang Mga Bagong SMART Monitor para sa Pinahusay na Produktibo at Libangan

By

Kamakailan ay inilabas ng LG ang dalawang bagong SMART monitor, ang 32SR53FS at 27SR50F, sa tamang panahon para sa kapaskuhan. Nag-aalok ang mga monitor na ito ng mga high-performance na IPS display at suporta sa HDR 10, na nagbibigay sa mga user ng makulay na larawan at pinahusay na karanasan sa panonood.

Ang isang pangunahing tampok ng LG SMART monitor ay ang built-in na LG Home Office software na sumusuporta sa iba't ibang productivity program tulad ng Microsoft 365 at Google Calendar. Nagbibigay-daan ito sa mga user na madaling pamahalaan ang kanilang mga gawain at iskedyul sa trabaho. Bukod pa rito, maaaring magsilbi ang mga monitor bilang mga smart home hub sa pamamagitan ng pagsasama sa LG ThinQ Home Hub, na nagbibigay-daan sa mga user na subaybayan at kontrolin ang kanilang mga gamit sa bahay.

Nilagyan ng webOS 23 platform ng LG, ang mga SMART monitor ay nagbibigay ng madaling pag-access sa streaming apps at mga personalized na rekomendasyon sa panonood sa pamamagitan ng webOS Hub. Maaaring samantalahin ng mga mahilig sa sports ang mga nako-customize na sports service card sa screen ng Home Board, na nagbibigay ng mga napapanahong istatistika at iskedyul ng kanilang mga paboritong koponan at liga.

Ang LG 32SR53FS at 27SR50F SMART monitor ay kasalukuyang magagamit para sa pagbili sa $229.99 at $199.99, ayon sa pagkakabanggit.

FAQ

Ano ang mga pangunahing tampok ng bagong LG SMART monitor?

Nag-aalok ang bagong LG SMART monitor ng mga high-performance na IPS display, suporta sa HDR 10, at built-in na LG Home Office software para sa pinahusay na produktibidad. Gumagana rin ang mga ito bilang mga smart home hub na may suporta mula sa LG ThinQ Home Hub.

Anong software ang sinusuportahan ng LG SMART monitors?

Sinusuportahan ng mga monitor ang iba't ibang mga programa sa pagiging produktibo tulad ng Microsoft 365 at Google Calendar sa pamamagitan ng built-in na LG Home Office software.

Maaari ko bang i-access ang streaming apps sa LG SMART monitor?

Oo, ang mga monitor ay may kasamang webOS 23 platform ng LG, na nagbibigay ng madaling pag-access sa mga streaming app at mga iniakmang rekomendasyon sa panonood.

Angkop ba ang mga LG SMART monitor para sa mga mahilig sa sports?

Mapapahalagahan ng mga mahilig sa sports ang mga nako-customize na sports service card sa screen ng Home Board, na nagpapanatili sa kanila ng up-to-date sa kanilang mga paboritong sports team at liga.

Ano ang presyo para sa LG SMART monitor?

Ang LG 32SR53FS ay nagkakahalaga ng $229.99, habang ang LG 27SR50F ay nagkakahalaga ng $199.99.