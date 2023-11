By

Maaari ka bang magtrabaho muli sa Walmart pagkatapos matanggal sa trabaho?

Sa larangan ng pagtatrabaho, maaaring maging mahirap at nakakapanghinayang karanasan ang pagtanggal. Kung tinanggal ka sa iyong trabaho sa Walmart, maaaring iniisip mo kung may anumang posibilidad na bumalik sa kumpanya sa hinaharap. Bagama't ang sagot sa tanong na ito ay hindi isang simpleng oo o hindi, may mga salik na dapat isaalang-alang na maaaring makaapekto sa iyong mga pagkakataong ma-rehire.

Mga Patakaran ng Kumpanya at Rehire Eligibility

Ang Walmart, tulad ng maraming iba pang kumpanya, ay may mga partikular na patakaran tungkol sa muling pagkuha ng mga dating empleyado. Nag-iiba-iba ang mga patakarang ito depende sa mga pangyayari ng pagwawakas at pamamahala ng indibidwal na tindahan. Sa pangkalahatan, kung ikaw ay tinapos dahil sa mga dahilan tulad ng pagnanakaw, karahasan, o malubhang maling pag-uugali, malamang na hindi ka isasaalang-alang para sa muling pagtatrabaho. Gayunpaman, kung ang iyong pagwawakas ay dahil sa mga isyu sa pagganap o isang hindi seryosong paglabag sa patakaran, maaaring may posibilidad na ma-rehire.

Mga Salik na Nakakaimpluwensya sa Potensyal ng Rehire

Maraming salik ang maaaring maka-impluwensya sa iyong potensyal para sa muling pag-hire ng Walmart. Ang isang mahalagang kadahilanan ay ang tagal ng panahon mula noong iyong pagwawakas. Kung ito ay isang malaking tagal ng panahon, at ikaw ay nagpakita ng paglago at pagpapabuti sa iyong propesyonal na buhay, maaaring mas handang isaalang-alang ng Walmart ang iyong aplikasyon. Bukod pa rito, ang iyong pangkalahatang kasaysayan ng trabaho, mga sanggunian, at ang pangangailangan para sa mga empleyado sa partikular na tindahan kung saan ka nag-a-apply ay maaari ding magkaroon ng papel sa kanilang desisyon.

Mga Madalas Itanong

1. Maaari ba akong mag-aplay para sa trabaho sa Walmart pagkatapos matanggal sa trabaho?

Oo, maaari kang mag-aplay para sa isang trabaho sa Walmart kahit na natanggal ka sa nakaraan. Gayunpaman, ang iyong mga pagkakataong ma-rehire ay nakadepende sa mga kalagayan ng iyong pagwawakas at iba pang mga salik na binanggit sa itaas.

2. Isasaalang-alang ba ng Walmart na muling kumuha sa akin kung ako ay winakasan dahil sa pagnanakaw?

Ang pagwawakas para sa pagnanakaw ay karaniwang itinuturing na isang malubhang pagkakasala, at malamang na hindi kukuha ang Walmart ng isang taong sinibak sa trabaho dahil sa naturang maling pag-uugali.

3. Gaano katagal ako dapat maghintay bago mag-apply muli sa Walmart pagkatapos matanggal sa trabaho?

Walang tiyak na takdang panahon, ngunit karaniwang inirerekomenda na maghintay ng hindi bababa sa anim na buwan hanggang isang taon bago muling mag-apply. Ito ay nagpapahintulot sa iyo na ipakita ang personal na paglago at pagpapabuti sa iyong propesyonal na buhay.

Bilang konklusyon, bagama't posibleng magtrabaho muli sa Walmart pagkatapos matanggal sa trabaho, ito ay higit na nakadepende sa mga kalagayan ng iyong pagwawakas, oras na lumipas, at iba pang mga salik na nakakaimpluwensya sa mga patakaran sa muling pag-hire ng kumpanya. Maipapayo na suriin nang mabuti ang iyong sitwasyon at isaalang-alang ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos para sa iyong mga inaasahang trabaho sa hinaharap.