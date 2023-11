By

Maaari ka bang magkaroon ng COVID ngunit negatibo ang pagsusuri?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, ang pagsubok ay naging isang mahalagang kasangkapan sa pagtukoy at paglalaman ng pagkalat ng virus. Gayunpaman, may mga pagkakataon kung saan ang mga indibidwal na nagpapakita ng mga sintomas ng COVID-19 ay nakakatanggap ng mga negatibong resulta ng pagsusuri. Itinaas nito ang tanong: maaari ka bang magkaroon ng COVID-19 ngunit negatibo ang pagsusuri?

Pag-unawa sa pagsusuri sa COVID-19

Upang masagot ang tanong na ito, mahalagang maunawaan ang iba't ibang uri ng mga pagsubok sa COVID-19 na magagamit. Ang pinakakaraniwang pagsubok ay ang polymerase chain reaction (PCR) test, na nakakakita ng genetic material ng virus. Ang isa pang uri ng pagsubok ay ang antigen test, na tumutukoy sa mga partikular na protina sa ibabaw ng virus. Ang parehong mga pagsubok ay may sariling mga limitasyon at pagiging sensitibo.

Mga maling negatibo at ang kanilang mga sanhi

Ang isang maling negatibo ay nangyayari kapag ang isang tao ay nahawaan ng COVID-19 ngunit nakatanggap ng negatibong resulta ng pagsusuri. Maraming mga kadahilanan ang maaaring mag-ambag sa mga maling negatibo. Una, ang timing ng pagsusulit ay gumaganap ng isang mahalagang papel. Kung ang isang tao ay nasuri nang maaga pagkatapos ng pagkakalantad, ang viral load ay maaaring hindi sapat para sa pagtuklas. Bukod pa rito, ang hindi tamang pagkolekta o paghawak ng sample ay maaari ding humantong sa mga hindi tumpak na resulta. Mahalagang tandaan na walang pagsubok na 100% tumpak, at maaaring mangyari ang mga maling negatibo kahit na may mga pinaka-maaasahang pagsusuri.

FAQ:

Q: Maaari ba akong mahawaan ng COVID-19 kung negatibo ang aking pagsusuri?

A: Oo, posibleng magkaroon ng COVID-19 kahit na negatibo ang pagsusuri mo. Maaaring mangyari ang mga maling negatibo dahil sa iba't ibang salik, kabilang ang timing ng pagsubok at pagkolekta ng sample.

Q: Ano ang dapat kong gawin kung mayroon akong mga sintomas ngunit negatibo ang pagsusuri?

A: Kung mayroon kang mga sintomas na pare-pareho sa COVID-19 ngunit nakatanggap ng negatibong resulta ng pagsusuri, ipinapayong kumunsulta sa isang propesyonal sa pangangalagang pangkalusugan. Maaari silang magrekomenda ng karagdagang pagsusuri o magbigay ng gabay sa pag-iisa sa sarili at pamamahala ng sintomas.

T: Paano ko mababawasan ang panganib ng mga maling negatibo?

A: Upang mabawasan ang panganib ng mga maling negatibo, mahalagang sundin ang mga alituntunin sa pagsubok at tiyakin ang wastong pagkolekta ng sample. Kung pinaghihinalaan mong nalantad ka sa COVID-19, maaaring kapaki-pakinabang na magpasuri nang maraming beses, lalo na kung nagpapatuloy ang mga sintomas.

Sa konklusyon, habang ang pagsusuri sa COVID-19 ay isang mahalagang tool sa pagtukoy ng mga impeksyon, hindi ito palya. Maaaring mangyari ang mga maling negatibo, at maaari pa ring magkaroon ng virus ang mga indibidwal sa kabila ng negatibong pagsusuri. Napakahalaga na ipagpatuloy ang pagsasagawa ng mga preventive measure tulad ng pagsusuot ng mask, pagpapanatili ng social distancing, at pagsunod sa mga alituntunin sa kalusugan ng publiko upang mabawasan ang panganib ng pagkalat, anuman ang mga resulta ng pagsubok.