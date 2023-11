By

Maaari mo bang i-disable ang mga system app?

Sa mundo ng mga smartphone, ang mga system app ay isang mahalagang bahagi ng operating system. Ang mga paunang naka-install na application na ito ay kasama ng device at nagsisilbi sa iba't ibang layunin, mula sa pagbibigay ng mahahalagang functionality hanggang sa pagpapahusay sa karanasan ng user. Gayunpaman, madalas na iniisip ng maraming user kung maaari nilang i-disable ang mga system app na ito para magbakante ng storage space o pagbutihin ang performance. Suriin natin ang paksang ito at alamin ang higit pa.

Ano ang system apps?

Ang mga system app, na kilala rin bilang pre-installed o bloatware app, ay mga application na na-preload sa iyong device. Ang mga ito ay isang mahalagang bahagi ng operating system at idinisenyo upang magbigay ng mga pangunahing pag-andar o serbisyo. Kasama sa mga halimbawa ng system app ang dialer ng telepono, messaging app, camera app, at calendar app.

Maaari mo bang i-disable ang mga system app?

Ang kakayahang i-disable ang mga system app ay higit na nakadepende sa device at sa operating system na pinapatakbo nito. Ang ilang mga Android device ay nagbibigay-daan sa mga user na i-disable ang ilang partikular na system app, habang ang iba ay maaari lang payagan ang hindi pagpapagana ng mga update o pag-clear ng cache. Sa kabilang banda, ang mga iOS device ay hindi nagbibigay ng opsyon na huwag paganahin ang mga system app.

Bakit mo gustong i-disable ang system apps?

Mayroong ilang mga dahilan kung bakit maaaring gusto ng isang tao na huwag paganahin ang mga system app. Ang isang karaniwang dahilan ay upang magbakante ng espasyo sa storage sa kanilang device. Maaaring tumagal ng malaking espasyo ang mga system app, at ang pag-disable sa mga ito ay makakatulong na mabawi ang ilan sa storage na iyon. Bukod pa rito, ang pag-disable sa ilang partikular na system app ay makakatulong din na mapahusay ang performance ng device at buhay ng baterya.

Paano i-disable ang system apps sa Android?

Upang i-disable ang mga system app sa Android, pumunta sa mga setting ng device, pagkatapos ay mag-navigate sa seksyong “Mga App” o “Mga Application.” Hanapin ang system app na gusto mong i-disable, i-tap ito, at piliin ang opsyong "Huwag paganahin". Tandaan na ang hindi pagpapagana ng ilang system app ay maaaring makaapekto sa functionality ng iba pang app o feature sa iyong device.

Sa konklusyon, ang kakayahang i-disable ang mga system app ay nag-iiba depende sa device at operating system. Bagama't pinapayagan ng ilang Android device ang mga user na i-disable ang ilang partikular na system app, hindi ibinibigay ng mga iOS device ang opsyong ito. Ang pag-disable ng mga system app ay maaaring makatulong na magbakante ng espasyo sa storage at potensyal na mapahusay ang performance ng device. Gayunpaman, mahalagang mag-ingat at huwag paganahin lamang ang mga app na sigurado kang hindi makakaapekto sa functionality ng iyong device.