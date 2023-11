Maaari mo bang makasama ang isang taong may COVID at hindi ito makuha?

Habang patuloy na naaapektuhan ng pandemya ng COVID-19 ang milyun-milyong tao sa buong mundo, ang isang tanong na kadalasang lumalabas ay kung posible bang makipag-ugnayan nang malapit sa isang taong may virus at hindi mismo ang nahawa nito. Bagama't hindi diretso ang sagot, may ilang mga pag-iingat na maaaring gawin upang mabawasan ang panganib ng paghahatid.

Pag-unawa sa Paghahatid ng COVID-19

Ang COVID-19 ay pangunahing naipapasa sa pamamagitan ng respiratory droplets kapag ang isang taong nahawahan ay umuubo, bumahin, nagsasalita, o humihinga nang mabigat. Ang mga droplet na ito ay maaaring malanghap ng mga indibidwal sa malapit, karaniwang nasa loob ng anim na talampakan. Posible ring makuha ang virus sa pamamagitan ng paghawak sa mga ibabaw o bagay na kontaminado ng virus at pagkatapos ay paghawak sa mukha, partikular sa bibig, ilong, o mata.

Mga Pag-iingat upang Bawasan ang Panganib

Upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng COVID-19 habang kasama ang isang taong may virus, mahalagang sundin ang mga inirerekomendang alituntunin:

1. Magsuot ng maskara: Parehong ang taong nahawahan at ang mga nakapaligid sa kanila ay dapat magsuot ng mga maskara na nakatakip sa ilong at bibig. Ang mga maskara ay nakakatulong na maiwasan ang pagkalat ng mga droplet sa paghinga.

2. Panatilihin ang pisikal na distansya: Manatili ng hindi bababa sa anim na talampakan ang layo mula sa taong nahawahan hangga't maaari. Binabawasan nito ang posibilidad ng paglanghap ng mga droplet sa paghinga.

3. Magsanay ng mabuting kalinisan sa kamay: Hugasan nang madalas ang iyong mga kamay gamit ang sabon at tubig nang hindi bababa sa 20 segundo, o gumamit ng hand sanitizer na naglalaman ng hindi bababa sa 60% na alkohol. Iwasang hawakan ang iyong mukha.

4. Tiyakin ang tamang bentilasyon: Kung nasa loob ng bahay, buksan ang mga bintana o gumamit ng mga air purifier upang mapabuti ang sirkulasyon ng hangin at bawasan ang konsentrasyon ng mga viral particle.

5. Limitahan ang tagal ng pakikipag-ugnayan: Kung mas mahaba ang tagal ng malapit na pakikipag-ugnay, mas mataas ang panganib ng paghahatid. I-minimize ang oras na ginugol sa malapit sa isang nahawaang indibidwal.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Q: Maaari ba akong makakuha ng COVID-19 kung ako ay ganap na nabakunahan?

S: Bagama't makabuluhang binabawasan ng mga bakuna sa COVID-19 ang panganib ng malubhang karamdaman at pag-ospital, maaari pa ring mangyari ang mga breakthrough na impeksyon. Gayunpaman, ang mga pagkakataon ng paghahatid ay mas mababa kumpara sa hindi nabakunahan na mga indibidwal.

Q: Paano kung ang infected na tao ay asymptomatic?

A: Ang mga indibidwal na walang sintomas ay maaari pa ring kumalat ng virus. Mahalagang sundin ang parehong mga pag-iingat, anuman ang mga sintomas.

T: Ligtas ba na makasama ang isang taong gumaling mula sa COVID-19?

A: Sa pangkalahatan, ang mga indibidwal na naka-recover mula sa COVID-19 at nakumpleto ang kanilang isolation period ay mas maliit ang posibilidad na magpadala ng virus. Gayunpaman, mahalaga pa rin na sundin ang mga pag-iingat, dahil posible ang muling impeksyon.

Bilang konklusyon, habang posibleng makasama ang isang taong may COVID-19 at hindi nahawahan ng virus, nangangailangan ito ng mahigpit na pagsunod sa mga hakbang sa pag-iwas tulad ng pagsusuot ng maskara, pagpapanatili ng pisikal na distansya, pagsasagawa ng mabuting kalinisan sa kamay, pagtiyak ng maayos na bentilasyon, at paglilimita sa tagal ng contact. Ang mga pag-iingat na ito ay mahalaga upang maprotektahan ang iyong sarili at ang iba mula sa potensyal na paghahatid ng virus.