Pokémon Go: Makintab ang Mankey!

buod:

Sa Pokémon Go, may pagkakataon ang mga manlalaro na makaharap ang baboy na unggoy na Pokémon, Mankey, sa ligaw. Ang kapana-panabik na balita ay maaari ding maging makintab si Mankey! Nangangahulugan ito na ang mga manlalaro ay may pagkakataon na mahuli ang isang makintab na bersyon ng Pokémon na ito, na may ibang kulay kaysa sa regular. Kasama ng Mankey, ang ebolusyon nito, ang Primeape, ay maaari ding maging makintab.

Sa potensyal na pagpapakilala ng Annihilape, ang huling ebolusyon ng Mankey at Primeape mula sa Pokémon Scarlet at Violet, pinapayuhan na simulan ang pagkolekta ng Mankey candy bilang pag-asa sa ebolusyong ito. Iminumungkahi ng maagang paglabas ng Paldean Pokémon sa Pokémon Go na maaaring sumali si Annihilape sa roster sa lalong madaling panahon.

Ang makintab na rate para sa Mankey sa Pokémon Go ay humigit-kumulang isa sa 500, ayon sa pananaliksik na isinagawa ng The Silph Road. Gayunpaman, walang "permaboost" si Mankey, ibig sabihin ay hindi ito isang bihirang spawn at walang pinalakas na rate ng makintab. Ang pag-akit ng mas makintab na Pokémon ay nakabatay sa random na pagkakataon, dahil ang makintab na mga rate ng catch ng Pokémon ay tinutukoy ng developer na si Niantic at kadalasang na-boost lamang sa mga espesyal na kaganapan o pagsalakay.

Upang masubaybayan ang available na makintab na Pokémon, maaaring sumangguni ang mga manlalaro sa listahan ng LeekDuck, na nagbibigay ng visual na gabay ng lahat ng umiiral na makintab na Pokémon.

Para sa higit pang mga tip at gabay sa Pokémon Go, nag-aalok ang Polygon ng maraming mapagkukunan upang mapahusay ang iyong gameplay.

Kahulugan:

– Makintab na Pokémon: Pokémon na may kahaliling kulay na mas bihira kaysa sa kanilang mga regular na katapat.

– Candy: Isang mapagkukunan sa Pokémon Go na maaaring kolektahin sa pamamagitan ng pagkuha ng Pokémon ng isang partikular na species at ginagamit upang mag-evolve o magpalakas ng Pokémon.

Pinagmumulan:

– Ang Silph Road (sa pamamagitan ng Wayback Machine)

– LeekDuck

– Polygon