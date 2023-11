Maaari bang magkaroon ng COVID ang mga aso?

Sa gitna ng patuloy na pandemya ng COVID-19, ang mga alalahanin tungkol sa paghahatid ng virus ay lumampas sa mga tao hanggang sa ating mga minamahal na alagang hayop. Maraming mga may-ari ng alagang hayop ang nagtataka kung ang kanilang mga mabalahibong kaibigan ay maaaring magkaroon ng virus at kung sila ay nagdudulot ng panganib sa kanilang mga sambahayan. Suriin natin ang paksang ito at magbigay ng kaunting liwanag sa usapin.

Maaari bang magkaroon ng COVID-19 ang mga aso?

Ayon sa mga eksperto, posibleng mahawaan ng coronavirus ang mga aso, kahit na medyo bihira ang pangyayari. Bagama't ang mga aso ay maaaring masuri na positibo para sa virus, kadalasan ay nagpapakita sila ng mga banayad na sintomas o nananatiling walang sintomas. Mahalagang tandaan na ang panganib ng paghahatid mula sa mga aso patungo sa mga tao ay itinuturing na mababa.

Paano maaaring makuha ng mga aso ang COVID-19?

Ang mga aso ay maaaring magkaroon ng COVID-19 sa pamamagitan ng malapit na pakikipag-ugnayan sa mga nahawaang indibidwal o sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kontaminadong ibabaw. Ang virus ay maaaring nasa respiratory droplets o sa mga bagay na nahawakan ng mga nahawaang indibidwal. Samakatuwid, napakahalaga na magsanay ng mabuting kalinisan at regular na maglinis ng mga ibabaw na maaaring makontak ng iyong aso.

Anong mga pag-iingat ang dapat gawin ng mga may-ari ng alagang hayop?

Upang mabawasan ang panganib ng paghahatid, dapat sundin ng mga may-ari ng alagang hayop ang ilang simpleng alituntunin. Una, kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng COVID-19 o nagpositibo sa virus, ipinapayong limitahan ang malapit na pakikipag-ugnayan sa iyong alaga at pansamantalang mag-aalaga sa kanila ng ibang tao. Bukod pa rito, ang pagsasagawa ng mabuting kalinisan, tulad ng paghuhugas ng kamay bago at pagkatapos makipag-ugnayan sa iyong alagang hayop, ay maaaring makatulong na mabawasan ang panganib ng pagkahawa.

Dapat bang suriin ang mga aso para sa COVID-19?

Ang regular na pagsusuri sa mga aso para sa COVID-19 ay hindi inirerekomenda maliban kung sila ay nalantad sa isang nahawaang indibidwal o nagpapakita ng mga sintomas. Kung pinaghihinalaan mo na ang iyong aso ay maaaring nalantad sa virus o nagpapakita ng mga sintomas tulad ng pag-ubo, pagbahing, o kahirapan sa paghinga, pinakamahusay na kumunsulta sa isang beterinaryo para sa patnubay.

Sa konklusyon, habang posible para sa mga aso na makontrata ang COVID-19, ang panganib ay medyo mababa. Sa pamamagitan ng pagsunod sa mga pangunahing kasanayan sa kalinisan at pagkuha ng mga kinakailangang pag-iingat, maaaring makatulong ang mga may-ari ng alagang hayop na protektahan ang kanilang mabalahibong kasama at mabawasan ang panganib ng pagkalat sa loob ng kanilang mga sambahayan. Tandaan, ang iyong beterinaryo ay palaging ang pinakamahusay na mapagkukunan ng impormasyon at gabay tungkol sa kalusugan ng iyong alagang hayop. Manatiling ligtas at panatilihing malusog ang iyong mga alagang hayop!