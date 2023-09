Maaaring Makakuha ng Libreng Access ang Mga Tagahanga sa Call Of Duty: Modern Warfare 3 Beta sa pamamagitan ng Twitch

By

Ang mga tagahanga ng sikat na franchise ng laro na Call Of Duty ay nasa para sa isang treat dahil maaari na silang makakuha ng libreng access sa beta ng kanilang inaabangan na laro, ang Call Of Duty: Modern Warfare III. Ang beta, na hahatiin sa dalawang magkahiwalay na katapusan ng linggo, ay magbibigay sa mga manlalaro ng lasa ng paparating na laro at magbibigay-daan sa kanila na magbigay ng mahalagang feedback.

Ang unang weekend ng beta ay magiging eksklusibo sa mga tagahanga ng PlayStation at magaganap mula Oktubre 6 hanggang Oktubre 10. Ang ikalawang katapusan ng linggo, na bukas sa lahat ng manlalaro sa PlayStation, Xbox, at PC, ay tatakbo mula Oktubre 12 hanggang Oktubre 16 . Ang pag-pre-order ng laro ay magagarantiya ng access sa beta, ngunit mayroon ding espesyal na giveaway sa Twitch na nag-aalok ng pagkakataong manalo ng isa sa 50,000 beta code.

Para makasali sa giveaway, kailangang manood ng hindi bababa sa 60 minuto ng mga stream ng World Series Of Warzone sa Twitch ang mga tagahanga. Kailangan din nilang i-link ang kanilang platform at Twitch account sa Activision. Kasama ng mga beta code, magkakaroon ng pagkakataon ang mga manonood na manalo ng iba pang reward gaya ng XP boost, emblem, at weapon skin.

Ang Call Of Duty: Modern Warfare III ay nakatakdang ipalabas sa Nobyembre 10 para sa Xbox Series X/S, PlayStation 5, at PC. Ang laro ay nagsisilbing isang direktang sumunod na pangyayari sa Modern Warfare II, na nagpatuloy sa kuwento ni Captain Price at ng kanyang koponan habang nagpapakilala ng mga bagong gameplay twists.

Ang mga tagahanga ay sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng bagong installment sa franchise ng Call Of Duty. Sa pagkakataong subukan ang laro nang maaga hanggang sa beta, maaaring matikman ng mga manlalaro ang aksyon at magbigay ng mahalagang feedback upang makatulong na hubugin ang huling produkto.

Pinagmumulan:

– Call Of Duty Twitter account – CharlieIntel