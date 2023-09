Paano Ayusin ang Error Code 14515 sa Call of Duty: Modern Warfare 2

Tawag ng Tanghalan: Ang mga manlalaro ng Modern Warfare 2 ay maaaring makatagpo ng error code 14515, na maaaring pigilan sila sa pag-access ng multiplayer matchmaking. Maaaring mangyari ang error na ito nang random at walang babala. Karaniwan itong lumalabas kapag sinubukan ng mga manlalaro na pumasok sa matchmaking.

Ang kahulugan ng error code 14515 ay ang mga server ng Modern Warfare 2 ay overloaded. Nangyayari ito kapag napakaraming manlalaro ang sumusubok na i-access ang matchmaking nang sabay-sabay, na nagiging sanhi ng pagkahumaling sa mga pila sa matchmaking. Ang eksaktong dahilan ng labis na karga ay maaaring mag-iba, tulad ng sa panahon ng mga kaganapan o pagsisimula ng isang bagong season.

Sa kasamaang palad, walang tiyak na solusyon para sa pag-aayos ng error code 14515, dahil ito ay isang isyu sa panig ng server. Gayunpaman, may ilang hakbang na maaari mong gawin upang subukan at malutas ang problema. Una, ipinapayong tingnan ang website ng MW2 Down Detector o ang opisyal na pahina ng Call of Duty Twitter para sa anumang mga update sa status ng server. Bilang karagdagan, ang pagsubaybay sa opisyal na channel ng suporta ng Activision ay maaaring magbigay ng impormasyon sa kasalukuyang sitwasyon ng server.

Sa maraming mga kaso, ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos ay ang maging matiyaga at maghintay para sa pag-load ng server na bumaba. Nalaman ng karamihan sa mga manlalaro na nalulutas mismo ang isyu sa paglipas ng panahon. Gayunpaman, kung gusto mong i-troubleshoot ang isyu sa iyong katapusan, maaari mong subukan ang mga sumusunod na hakbang:

1. Lumabas at i-restart ang laro.

2. I-restart ang iyong aparato.

3. Suriin ang iyong koneksyon sa internet.

4. I-reset ang iyong router.

5. Gumamit ng wired na koneksyon sa halip na Wi-Fi.

6. Ayusin ang iyong mga setting ng firewall o antivirus.

Iminungkahi din ng ilang manlalaro na i-flush ang iyong DNS o muling i-install ang laro bilang mga potensyal na solusyon, bagama't maaaring hindi kailangan ang mga hakbang na ito para sa partikular na isyung ito.

Sa konklusyon, ang error code 14515 sa Call of Duty: Modern Warfare 2 ay nagpapahiwatig ng labis na karga ng server. Bagama't walang garantisadong pag-aayos, ang pananatiling may kaalaman tungkol sa mga update sa status ng server at pagiging matiyaga ay karaniwang ang pinakamahusay na paraan ng pagkilos.

