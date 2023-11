Ang Ebolusyon ng Artipisyal na Katalinuhan sa Animation at Gaming

Binago ng Artificial Intelligence (AI) ang iba't ibang industriya, kabilang ang animation at mga laro sa computer. Ang epekto at mga implikasyon sa hinaharap ng AI sa larangang ito ay tuklasin sa paparating na BFX Festival sa Bournemouth, UK. Habang ang festival ay pangunahing nagpapakita ng visual effects na gawa ng National Center for Computer Animation ng Bournemouth University, nagsisilbi rin itong plataporma para sa mga propesyonal sa industriya at akademya upang talakayin ang mga kasalukuyang isyu.

Ang BFX Festival, na nasa ikasampung taon na ngayon, ay naging isa sa pinakamalaking pagtitipon ng UK para sa mga mahilig sa animation, laro, at visual effects. Nagtatampok ang anim na araw na kaganapang ito ng mga masterclass, workshop, at screening para magbigay ng inspirasyon sa mga kabataang creative at pagyamanin ang pagbabahagi ng kaalaman sa mga eksperto. Ngayong taon, ang isa sa mga pangunahing paksa ng talakayan ay ang paggamit ng AI sa animation at paglalaro.

Nagawa na ng AI ang marka nito sa industriya ng paglalaro, na may mga video game na nagsasama ng iba't ibang anyo ng artificial intelligence sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, ang mga pinakabagong pagsulong sa teknolohiya ng AI ay parehong kapana-panabik at may kinalaman. Habang naniniwala ang ilan na maaaring mapahusay ng AI ang pagkamalikhain at pahusayin ang karanasan sa paglalaro, ang iba ay nag-aalala tungkol sa potensyal na paglilipat ng trabaho at mga legal na implikasyon para sa mga studio.

Sa panahon ng pagdiriwang, ang mga eksperto sa industriya ay magbibigay-liwanag sa kung paano ginagamit ng mga kumpanya ang AI sa mga nakaka-engganyong teknolohiya, virtual na produksyon, at digital na paggawa ng pelikula. Sa halip na umasa sa mga direktang panipi, masasabing mag-aalok ang mga ekspertong ito ng mahahalagang insight sa intersection ng AI at sa industriya ng animation at gaming. Bukod pa rito, ibabahagi ng mga may karanasang propesyonal tulad ni Joe Darko, animation lead at senior animator sa Sony Imageworks, at Joe Eaton, isang kilalang animator, ang kanilang mga karanasan at pananaw sa paggawa nang malikhain sa isang industriyang hinimok ng AI.

Ang BFX Festival ay naglalayon na turuan, magbigay ng inspirasyon, at tulay ang agwat sa pagitan ng akademya at industriya. Kasabay ng mga talakayan at workshop, magkakaroon ng mga pagkakataon para sa mga kabataan, pamilya, at mga mahilig tuklasin ang mundo ng animation, visual effect, at produksyon ng laro. Ikaw man ay isang naghahangad na malikhain o interesado lamang sa larangan, ang BFX Festival ay nangangako na mag-aalok ng isang mapang-akit na sulyap sa umuusbong na tanawin ng AI at ang epekto nito sa animation at paglalaro.

FAQs

Q: Ano ang BFX Festival?

A: Ang BFX Festival ay isang taunang kaganapan na nagpapakita ng gawain ng National Center for Computer Animation sa Bournemouth University. Pinagsasama-sama nito ang mga propesyonal sa industriya, akademya, at mahilig sa pagtalakay at pagdiriwang ng animation, laro, at visual effect.

Q: Ano ang magiging pangunahing pokus ng pagdiriwang ngayong taon?

A: Isa sa mga pangunahing pokus ng festival sa taong ito ay tuklasin ang paggamit ng artificial intelligence (AI) sa animation at gaming.

T: Bakit mahalagang paksa ang AI sa industriya ng animation at gaming?

A: May potensyal ang AI na baguhin ang industriya ng animation at gaming sa pamamagitan ng pagpapahusay ng pagkamalikhain, pagpapabuti ng mekanika ng laro, at paglikha ng mas nakaka-engganyong mga karanasan. Gayunpaman, may mga alalahanin tungkol sa paglilipat ng trabaho at mga potensyal na legal na isyu.

Q: Sino ang ilan sa mga kilalang tagapagsalita sa pagdiriwang?

A: Kabilang sa mga kilalang tagapagsalita sina Joe Darko, animation lead at senior animator sa Sony Imageworks, at Joe Eaton, isang kilalang animator. Ibabahagi nila ang kanilang mga karanasan at mga insight sa paggawa ng malikhaing sa isang industriya na hinimok ng AI.

Q: Ang festival ba ay para lamang sa mga propesyonal o akademya?

A: Hindi, ang BFX Festival ay idinisenyo para sa malawak na hanay ng mga kalahok, kabilang ang mga batang creative, pamilya, at sinumang may interes sa animation, visual effect, at produksyon ng laro.