Ang Maling Pagkakalagay ng Toolkit ng Mga Astronaut: Isang Aralin sa Pamamahala ng mga Debris sa Kalawakan

Sa isang kamakailang misyon na ayusin ang isang solar panel sa International Space Station (ISS), ang mga astronaut ng Nasa na sina Jasmin Moghbeli at Loral O'Harra ay nakatagpo ng hindi inaasahang aksidente. Nawala ang kanilang bag ng gamit at naanod sa kalawakan. Bagama't ang toolkit ay itinuring na mababa ang panganib at naiwan, ito ngayon ay nakakabighani ng pansin habang ito ay umiikot sa Earth, sa unahan lamang ng ISS.

Ang maliwanag, puting bag, na nakikita ng hubad na mata, ay naging isang panoorin para sa mga nasa lupa sa timog ng UK. Mula 6.24pm hanggang 6.34pm sa Martes ng gabi, ang mga mapalad na stargazer na armado ng mga binocular o teleskopyo ay magkakaroon ng pagkakataong makita ang drifting toolkit. Inaasahang babalik ito sa Nobyembre 24 sa pagitan ng 5.30pm at 5.41pm.

Upang matiyak ang kaligtasan ng ISS at mga satellite, masigasig na sinusubaybayan ng US Space Force ang trajectory ng naliligaw na bag. Iminumungkahi ng mga pagtatantya na muli itong papasok sa atmospera ng Earth sa pagitan ng Marso at Hulyo 2024, na nagdudulot ng potensyal na panganib sa parehong gawa ng tao at pagpapatakbo ng spacecraft.

Ang kapus-palad na pangyayaring ito ay hindi naganap. Sa buong kasaysayan ng paggalugad sa kalawakan, ang mga astronaut ay hindi sinasadyang naglabas ng iba't ibang bagay sa kalawakan. Noong 1965, nawalan ng ekstrang glove ang Nasa astronaut na si Ed White sa isang spacewalk, at noong 2006, ang kapwa astronaut na si Piers Seller ay hindi sinasadyang nabitawan ang isang spatula habang nag-aayos ng heat shield. Si Heidemarie Stefanyshyn-Piper, ang unang babae na nanguna sa isang spacewalk, ay nahaharap sa katulad na kasawian noong Nobyembre 2008 nang mawala ang kanyang toolbag habang sinusubukang ayusin ang mga bahagi ng ISS.

Ang maling pagkakalagay ng mga tool at kagamitan ay nagpapakita ng lumalaking pag-aalala sa paligid ng mga labi ng espasyo. Mula noong insidente sa guwantes ni Ed White, mahigit 170 milyong piraso ng mga labi ang naipon sa kalawakan. Habang patuloy na tumataas ang dalas ng paggalugad sa kalawakan at paglulunsad ng satellite, ang panganib ng mga banggaan at ang paglikha ng mas maraming mga labi ay nagdudulot ng mga makabuluhang hamon para sa spacecraft at mga misyon sa hinaharap.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Ang drifting toolkit ba ay banta sa ISS?

Aktibong sinusubaybayan ng US Space Force ang toolkit upang matiyak na hindi ito banta sa ISS o iba pang mga satellite.

2. Kailan muling papasok ang drifting toolkit sa atmospera ng Earth?

Iminumungkahi ng mga pagtatantya na ang toolkit ay muling papasok sa kapaligiran ng Earth sa pagitan ng Marso at Hulyo 2024.

3. Ilang mga item ng space debris ang kasalukuyang nasa kalawakan?

Mula noong insidente na kinasasangkutan ng guwantes ni Ed White noong 1965, mahigit 170 milyong piraso ng mga labi ang naipon sa kalawakan.

4. Ano ang mga panganib na nauugnay sa mga labi ng kalawakan?

Ang mga space debris ay nagdudulot ng malaking panganib sa pagpapatakbo ng spacecraft at mga misyon sa hinaharap. Ang akumulasyon ng mga labi ay nagpapataas ng posibilidad ng mga banggaan, na maaaring magdulot ng pinsala at makabuo ng higit pang mga labi.

5. Anong mga hakbang ang ginagawa upang matugunan ang isyu ng mga labi ng kalawakan?

Ang mga ahensya at organisasyon sa kalawakan ay aktibong gumagawa ng mga solusyon upang mapagaan ang mga panganib na nauugnay sa mga labi ng kalawakan. Kabilang dito ang pagbuo ng mga teknolohiya upang subaybayan ang mga labi, pagpapatupad ng mga alituntunin para sa responsableng pag-deploy ng satellite, at pagsasaliksik ng mga paraan ng pag-alis ng mga labi sa orbit.

