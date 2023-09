Inilabas ng Blackstar ang MKIII Serye ng HT Venue Tube Amps gamit ang CabRig Technology

Inilabas kamakailan ng Blackstar Amplification ang ikatlong henerasyon ng HT Venue tube amp series nito, na kilala bilang MKIII. Isinasama ng bagong seryeng ito ang teknolohiyang CabRig na matatagpuan sa St. James at Amped lineup, na ginagawa itong isang versatile na tool para sa parehong studio at entablado. Available ang MKIII refresh sa ilang mga modelo, kabilang ang 50-watt HT Club at 100-watt HT Stage heads, ang 1×12 at 2×12 combo amp, at ang 40-watt HT Club combo.

Isa sa mga pangunahing tampok ng MKIII amps ay ang CabRig technology, na nagbibigay-daan sa mga user na ayusin ang mga setting ng speaker, cabinet, mic, at room simulation. Ang mga output ng CabRig ay maaaring gamitin sa standby mode, na nagpapagana ng direktang pag-record sa isang desk o DAW. Bilang karagdagan, ang mga amp na ito ay may kasamang EL34 power tubes at ECC83 preamp tubes, kahit na ang mga user ay may opsyon na palitan ang mga ito para sa 6L6s kung gusto.

Nagtatampok din ang mga modelo ng MKIII ng muling idinisenyong digital reverb na may mga switch na Madilim at Banayad, na nag-aalok ng iba't ibang mga tono ng reverb ng kwarto at plate-style. Ang front panel ay may kasamang komprehensibong hanay ng mga kontrol at mga opsyon sa EQ para magsilbi sa iba't ibang istilo ng paglalaro. Ang Blackstar's ISF (Infinite Shape Feature) ay nagbibigay ng pandaigdigang EQ voicing para sa overdrive, na nagpapahintulot sa mga user na lumipat sa pagitan ng USA at UK accent. Ang bawat channel ay may dalawang footswitchable mode.

Bukod dito, ang serye ng MKIII ay may kasamang power reduction switch, na nagpapahintulot sa mga user na bawasan ang output ng mga amp sa 10% ng kanilang maximum. Ginagawa nitong angkop ang mga ito para sa iba't ibang kapaligiran at istilo. Ang mga MKIII amp ay nag-aalok din ng mga effect loop, pinahusay na XLR at headphone output, at ang opsyong gamitin ang Architect software para sa malalim na pag-edit ng tunog.

Ang bagong HT Venue MKIII series ay available para sa pre-order ngayon. Para sa higit pang mga detalye, bisitahin ang Blackstar Amps.

Pinagmumulan:

– Blackstar Amplification (walang URL)