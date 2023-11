Withings ScanWatch: Isang Discounted Deal sa isang Versatile Hybrid Smartwatch

By

Malapit na ang Black Friday at Cyber ​​Monday, na nagdadala sa kanila ng isang wave ng mga kapana-panabik na deal. Kabilang sa mga deal na ito ay isang kahanga-hangang alok sa Withings ScanWatch, na ginagawang mas abot-kaya ang isa sa mga nangungunang hybrid na smartwatch. Ang mga retailer tulad ng Amazon at Best Buy ay kasalukuyang nag-aalok ng ScanWatch sa isang 20% ​​na diskwento, na pinababa ang presyo nito sa $224.95.

Sa kabila ng paglabas ng mas advanced na ScanWatch 2, ang orihinal na ScanWatch ay nananatiling isang natatanging pagpipilian para sa mga indibidwal na naghahangad na subaybayan ang kanilang kalusugan nang hindi nakompromiso ang istilo. Ipinagmamalaki ng ScanWatch ang isang hanay ng mga tampok, kabilang ang pagsubaybay sa rate ng puso, pagsubaybay sa pagtulog, 24/7 na pagsubaybay sa aktibidad, iba't ibang mga mode ng pag-eehersisyo, at pagbabasa ng EKG. Sa isang maliit na screen ng PMOLED na nakalagay sa itaas, madaling makita ng mga user ang kanilang mga istatistika sa kalusugan at kontrolin ang mga function tulad ng mga alarma at timer. Bilang karagdagan, ang buhay ng baterya ay nasa pagitan ng dalawang linggo hanggang isang buong buwan sa isang singil, isang kapansin-pansing bentahe ng hybrid na smartwatch na ito.

Paunang inilunsad noong 2020, ang Withings ScanWatch ay available sa parehong 38mm at 42mm na laki. Kung pipiliin mo man ang mas maliit o mas malaking modelo, nalalapat pa rin ang diskwento, na nagsasalin sa mga matitipid na $55 hanggang $75. Bagama't ang mga itim at puti na variant ay madaling magagamit sa lahat ng mga retailer, ang itim na modelo ay mukhang nasa mataas na demand, lalo na sa Amazon.

Kung pinag-iisipan mong bumili ng ScanWatch, ngayon ay isang angkop na oras upang gawin ito. Sa pamamagitan ng mga komprehensibong feature sa pagsubaybay sa kalusugan at naka-istilong disenyo, ang Withings ScanWatch ay patuloy na nakakakuha ng mga positibong review at nananatiling popular na pagpipilian sa mga user. Samantalahin ang may diskwentong deal na ito at mamuhunan sa isang maraming nalalaman na hybrid na smartwatch na priyoridad ang iyong kapakanan.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

Ano ang nagpapatingkad sa Withings ScanWatch?

Ang Withings ScanWatch ay nagbukod-bukod sa sarili nitong kumbinasyon ng mga feature sa pagsubaybay sa kalusugan at naka-istilong disenyo, na ginagawa itong popular na pagpipilian sa mga user.

Ano ang mga pangunahing tampok ng Withings ScanWatch?

Ang ScanWatch ay nag-aalok ng isang hanay ng mga tampok, kabilang ang pagsubaybay sa rate ng puso, pagsubaybay sa pagtulog, 24/7 na pagsubaybay sa aktibidad, iba't ibang mga mode ng pag-eehersisyo, at pagbabasa ng EKG. Mayroon din itong maliit na screen ng PMOLED para sa pagtingin sa mga istatistika at pagkontrol ng mga function.

Ano ang buhay ng baterya sa ScanWatch?

Ang baterya ng ScanWatch ay maaaring tumagal kahit saan mula sa dalawang linggo hanggang isang buong buwan sa isang singil, na nagbibigay sa mga user ng pinahabang paggamit nang hindi nangangailangan ng madalas na pag-recharge.

Available ba ang Withings ScanWatch sa iba't ibang laki?

Oo, ang ScanWatch ay available sa parehong 38mm at 42mm na laki, na nagbibigay sa mga user ng opsyon na piliin ang laki na pinakaangkop sa kanilang mga kagustuhan.

Saan ako makakabili ng Withings ScanWatch sa may diskwentong presyo?

Ang mga retailer tulad ng Amazon at Best Buy ay kasalukuyang nag-aalok ng Withings ScanWatch sa 20% na diskwento, na ginagawa itong mas abot-kaya para sa mga interesadong mamimili.