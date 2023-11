Maghanda para sa Black Friday 2023: The Ultimate Deals Guide

By

Black Friday, ang pinakahihintay na araw ng pamimili ng taon, ay dumating na sa wakas. Ang mga mamimili sa buong mundo ay naghahanda para sa napakalaking diskwento at kapana-panabik na mga alok mula sa iba't ibang retailer. Ngayong taon, ang mga pangunahing brand at tech na kumpanya ay gagawa ng todo upang bigyan ang kanilang mga customer ng hindi mapaglabanan na mga deal. Mula sa electronics hanggang sa muwebles, at mula sa fashion hanggang sa pag-aalaga ng buhok, mayroong isang bagay para sa lahat. Tingnan natin ang mga nangungunang deal na kailangan mong malaman para sa Black Friday 2023.

Napakaraming Tech at Gadgets:

– Amazon: Dahil live na ang kaganapan nito sa Black Friday, nag-aalok ang Amazon ng mga diskwento ng hanggang 71% sa mga tech na produkto, gamit sa bahay, at higit pa.

– Walmart: Simula sa ika-22 ng Nobyembre, ilalabas ng Walmart ang isang alon ng mga deal online, kabilang ang napakalaking diskwento sa Dyson, Sony, Apple, at marami pang ibang brand.

Pagpapaganda ng Bahay at Muwebles:

– Wayfair: Maghanda para sa pinakamalaking benta ng Wayfair ng taon, na nagtatampok ng hindi kapani-paniwalang mga diskwento sa lahat ng uri ng muwebles.

– Home Depot: Mula ngayon hanggang ika-29 ng Nobyembre, ang Home Depot ay nag-aalok ng hanggang 60% na diskwento sa mga gamit sa bahay, na ginagawa itong perpektong oras para i-upgrade ang iyong espasyo.

Fashion at Alahas:

– Brilliant Earth: Ang premium na brand ng alahas ay nag-aalok ng napakalaking benta ng Black Friday, na may espesyal na alok ng mga silver stud para sa mga estudyanteng nakabase sa US sa mga pagbiling higit sa $250.

– Lululemon: Sa mga benta na hanggang 75% sa kanilang page na “We Made Too Much,” ang Lululemon ay isang dapat-bisitahin para sa lahat ng mahilig sa athleisure wear.

FAQ:

Q: Kailan magsisimula ang Black Friday 2023?

A: Nakatakdang magsimula ang Black Friday 2023 sa ika-24 ng Nobyembre, na may mga deal na tumatakbo sa buong weekend.

Q: Available ba ang mga diskwento sa online at sa tindahan?

A: Oo, karamihan sa mga retailer ay nag-aalok ng parehong online at in-store na mga deal, na nagpapahintulot sa mga customer na pumili ng pinaka-maginhawang opsyon.

Q: Available ba ang mga deal na ito sa buong mundo?

S: Bagama't ang ilang deal ay maaaring available sa buong mundo, palaging pinakamahusay na suriin sa mga indibidwal na retailer para sa mga partikular na detalye.

Q: Mayroon bang anumang mga paghihigpit sa pagiging karapat-dapat ang mga deal na ito?

A: Ang ilang mga deal ay maaaring sumailalim sa mga paghihigpit sa pagiging karapat-dapat o mga partikular na tuntunin. Inirerekomenda na suriin ang mga tuntunin at kundisyon bago bumili.

Habang patuloy na binibihag ng Black Friday ang mundo ng pamimili, tiyaking samantalahin ang mga hindi kapani-paniwalang deal na ito upang makatipid nang malaki sa iyong mga paboritong produkto. Masayang pamimili!