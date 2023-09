Binabago ng Robot na "Sensiworm" ang Mga Inspeksyon ng Airliner Engine

By

Isang bagong robot na tinatawag na "Sensiworm" ang nakatakdang baguhin ang paraan ng pag-inspeksyon ng mga airliner jet engine. Binuo ng isang pangkat ng mga inhinyero mula sa GE Aerospace Research, Binghamton University, at UES, Inc., ang Sensiworm ay isang bio-inspired na soft-robotic device na gumagalaw na parang inchworm.

Sa kasalukuyan, ang mga hindi naa-access na bahagi ng mga jet engine ay sinisiyasat gamit ang mga borescope, na mga mahahabang nababaluktot na tubo na may camera sa isang dulo. Gayunpaman, ang mga device na ito ay madalas na bumabagsak dahil sa puwersa ng gravity at maaaring maging mahirap na maniobra nang malalim sa makina.

Tinutugunan ng Sensiworm ang mga limitasyong ito sa pamamagitan ng paggamit ng push-pull locomotion style na pinapadali ng mga vacuum cup sa ilalim nito. Kapag na-deploy sa turbine inlet o exhaust port ng isang engine, ang robot ay maaaring mag-navigate sa engine at magpadala ng live na video mula sa isang nakaharap na camera. Ang camera ay nilagyan ng spotlight upang tumulong sa pag-imaging ng mga bitak, kaagnasan, o iba pang mga isyu.

Ang pinagkaiba ng Sensiworm ay ang mga karagdagang kakayahan nito sa sensing. Nagtatampok ang kasalukuyang prototype ng mga sensor na maaaring makakita ng mga pagtagas ng gas at sukatin ang kapal ng mga thermal barrier coating sa mga bahagi ng engine. Ang mga hinaharap na bersyon ng robot ay inaasahang magkakaroon ng higit pang mga kakayahan sa sensing.

Ang pinakalayunin ay para sa Sensiworm na maging ganap na self-contained at untethered, na may sarili nitong power supply, microprocessor, at electronics. Ito ay magbibigay-daan sa robot na magsagawa ng remote-control na pag-aayos bilang karagdagan sa mga inspeksyon.

Ang pagbuo ng Sensiworm ay maaaring makabuluhang mapahusay ang kahusayan at pagiging ganap ng mga inspeksyon ng makina ng airliner. Sa malambot at sumusunod na disenyo nito, maaaring suriin ng robot ang bawat pulgada ng isang jet engine, na nagbibigay ng real-time na data at video footage ng kondisyon ng makina.

Sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga robot tulad ng Sensiworm, ang mga operator ng serbisyo ay magkakaroon ng maraming karagdagang hanay ng mga mata at tainga upang magsagawa ng on-wing na inspeksyon, na tinitiyak ang kaligtasan at maayos na operasyon ng mga airliner.

Pinagmulan: General Electric