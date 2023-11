Ang Kagawaran ng Hustisya ng Estados Unidos ay Naghahatid ng Mga Kasingil na Kriminal Laban sa Binance at Tagapagtatag na si Changpeng Zhao

Ang Binance, ang pinakamalaking cryptocurrency exchange sa mundo, at ang billionaire founder at CEO nito, si Changpeng Zhao, ay nahaharap sa mga kasong kriminal na dinala ng US Department of Justice. Ang mga singil ay resulta ng maraming taon na pagsisiyasat sa mga paratang ng paglabag sa mga batas at regulasyon ng US.

Ayon sa mga dokumento ng korte, si Changpeng Zhao ay aamin ng kasalanan sa mga kasong kriminal at bababa sa puwesto bilang CEO ng Binance bilang bahagi ng isang $4 bilyong kasunduan sa Department of Justice. Kasama sa mga singil ang paglabag sa Bank Secrecy Act sa pamamagitan ng pagkabigong ipatupad ang isang epektibong anti-money laundering program at sadyang paglabag sa mga parusang pang-ekonomiya ng US.

Ang kasunduan sa plea ay nagsasaad na si Changpeng Zhao ay personal na aamin ng pagkakasala sa paglabag at pagdudulot sa isang institusyong pampinansyal na lumabag sa Bank Secrecy Act, at ang Department of Justice ay nagrerekomenda ng $50 milyon na multa na ipataw sa kanya. Kasama sa mga singil laban sa Binance ang pagsasagawa ng negosyong hindi lisensyadong nagpapadala ng pera, paglabag sa International Emergency Economic Powers Act, at isang pagsasabwatan.

Ang pag-unlad na ito ay nagmula matapos ang mga kasong sibil ay isinampa noong unang bahagi ng taong ito ng Securities and Exchange Commission at ng Commodity Futures Trading Commission laban sa Binance. Ang pagsisiyasat ng regulasyon sa paligid ng Binance ay tumindi, na may mga alalahanin na ibinangon tungkol sa mga operasyon ng kumpanya sa iba't ibang hurisdiksyon, mga paratang ng money laundering, at pandaraya sa mga securities.

Bagama't mabilis na lumago ang Binance mula nang magsimula ito noong 2017, pinag-uusapan ng kamakailang legal na aksyong ito ang hinaharap ng exchange. Ang mga singil na isinampa laban sa kumpanya at tagapagtatag nito ay nagpapataas ng mga makabuluhang alalahanin tungkol sa pagsunod at pangangasiwa sa regulasyon sa loob ng industriya ng cryptocurrency.

FAQ:

Q: Ano ang mga singil na iniharap laban kina Binance at Changpeng Zhao?

A: Kasama sa mga singil ang paglabag sa Bank Secrecy Act at sadyang paglabag sa mga parusang pang-ekonomiya ng US.

Q: Ano ang iminungkahing settlement sa Department of Justice?

A: Ang iminungkahing kasunduan ay isang $4 bilyon na kasunduan, at si Changpeng Zhao ay aamin ng kasalanan at bababa sa pwesto bilang CEO ng Binance.

Q: Ano ang iba pang mga regulasyong aksyon na ginawa laban sa Binance?

A: Hinarap ni Binance ang mga kasong sibil mula sa Securities and Exchange Commission at Commodity Futures Trading Commission noong unang bahagi ng taong ito.