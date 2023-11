Bago at Abot-kayang Gaming Chair para sa Black Friday: Isang Mas Malapit na Pagtingin

Naghahanap ng komportableng gaming chair na hindi masisira? Binigyan ka namin ng dalawang magagandang opsyon ngayong Black Friday. Mahilig ka man sa PC Gamer o masikip ang badyet, mayroong upuan na nababagay sa iyong mga pangangailangan. Sumisid tayo sa mga detalye.

Una ay ang Secretlab Titan Evo, na kasalukuyang nakapresyo sa $519 sa website ng Secretlab. Bagama't ito ay maaaring mukhang matarik, ito ay higit sa $10 kaysa sa pinakamababang presyo na nakita natin ngayong taon. Nakatanggap ang upuan na ito ng mga kumikinang na review para sa pambihirang kaginhawahan nito, na ginagawa itong top pick ng PC Gamer para sa pinakamahusay na gaming chair. Ginawa gamit ang mga de-kalidad na materyales, ang tibay nito ay hahanga sa iyo - kahit na pagkatapos ng mga taon ng paggamit. Ang idinagdag na magnetic head cushion ay ang cherry sa itaas, na nagbibigay ng karagdagang suporta at ginhawa.

Sa panig ng budget-friendly, mayroon kaming Corsair TC100, available lang sa halagang $190 sa Best Buy. Sinuri ng aming dating kasamahan na si Katie ang upuan na ito sa mas maagang bahagi ng taong ito, at nalampasan nito ang nakaraang pinakamahusay na piniling badyet, ang Corsair T3 Rush. Nag-aalok ng kumportableng build at mas mababang tag ng presyo, ang TC100 ay isang solidong pagpipilian para sa mga manlalaro sa isang masikip na badyet.

Maaari kang matisod sa mas murang mga gaming chair, ngunit mag-ingat sa kanilang kalidad. Nakakita na kami ng ilan na maliit, matigas, at rickety. Bagama't ang mga armrest ng TC100 ay maaaring magkaroon ng bahagyang pag-uurong-sulong, ito ay mahusay sa mga lugar na talagang mahalaga. Ang paghahanap ng tamang balanse sa pagitan ng presyo at kalidad ay mahalaga, at naghahatid ang TC100.

Bilang konklusyon, parehong ang Secretlab Titan Evo at ang Corsair TC100 ay nagbibigay ng mahusay na mga opsyon para sa mga manlalaro na naghahanap ng high-end na kaginhawahan o abot-kayang mga pagpipilian sa Black Friday na ito. Bagama't hindi namin maiwasang banggitin ang marangyang Herman Miller Embody, ang matarik na tag ng presyo nito ay ginagawa itong hindi makatotohanan para sa karamihan. Makatitiyak, ang dalawang upuang ito ay nagkakahalaga ng bawat sentimos at magpapahusay sa iyong karanasan sa paglalaro nang hindi sinisira ang bangko.

FAQ

T: Ang mga upuan ba na ito ay angkop para sa mahabang sesyon ng paglalaro?

A: Oo, parehong idinisenyo ang Secretlab Titan Evo at ang Corsair TC100 na nasa isip ang mahabang session ng paglalaro, na nag-aalok ng mataas na antas ng kaginhawahan at suporta.

T: Makakahanap ba ako ng mas murang gaming chair kaysa sa Corsair TC100?

A: Habang may mga mas murang opsyon, mag-ingat sa kalidad. Ang mga mas murang upuan ay maaaring kulang sa ginhawa, tibay, at mga tampok na ergonomic.

Q: May mga warranty ba ang mga upuang ito?

A: Oo, ang Secretlab Titan Evo at ang Corsair TC100 ay may mga warranty para protektahan ang iyong pamumuhunan.

Q: Ang mga upuang ito ba ay angkop para sa iba't ibang uri ng katawan?

A: Oo, ang mga upuan na ito ay idinisenyo na may mga adjustable na feature para ma-accommodate ang iba't ibang uri at laki ng katawan.

Q: Maaari ko bang subukan ang mga upuang ito bago bilhin ang mga ito?

A: Sa kasamaang palad, maaaring mag-iba ang pagkakaroon ng mga pagsubok sa tao. Makipag-ugnayan sa iyong lokal na gaming chair retailer upang makita kung nag-aalok sila ng anumang mga opsyon sa pagsubok.

(Pinagmulan: pcgamer.com)