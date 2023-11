Bagong Paglabas: Bettinardi BB Series Putters para sa 2024

Ang Bettinardi, na kilala sa kanilang premium na pagkakayari at mga klasikong disenyo, ay nagpapakilala ng na-update na lineup ng mga putter para sa 2024. Ang mga putter ng BB Series, na minamahal ng mga golfer na pinahahalagahan ang pakiramdam ng isang milled putter at mga klasikong hugis, ay sumailalim sa makabuluhang pagpapahusay.

Key Tampok:

– Ginaling mula sa isang bloke ng 303 hindi kinakalawang na asero sa pasilidad ng Bettinardi sa Tinley Park, Illinois, na tinitiyak ang katumpakan at kalidad.

– Ang Perpetual Flymill Face milling pattern, na binubuo ng mga pinong diamante sa buong lugar ng pagtama, ay nagpapaganda ng pakiramdam at nagtataguyod ng mas makinis na roll.

– Sa pamamagitan ng madiskarteng pagsasaayos sa laki at hugis ng mga kritikal na bahagi tulad ng mga bumper, back flanges, at balikat, ang pamamahagi ng timbang ay na-optimize. Ang pagbabagong ito sa timbang ay muling namamahagi ng sentro ng grabidad sa gitna ng mukha para sa pinabuting katatagan at pagpapatawad.

– Binabawasan ng Black Pearl PVD finish ang glare, na nagbibigay ng malinis at compact na hitsura sa address.

FAQ:

T: Sino ang target na madla para sa mga putter ng Bettinardi BB Series?

A: Ang mga putter ng BB Series ay idinisenyo para sa mga golfer na pinahahalagahan ang mga klasikong hugis at ang pambihirang pakiramdam ng isang milled putter.

Q: Ano ang kakaiba sa Perpetual Flymill Face milling pattern?

A: Ang pinong pattern ng brilyante sa lugar ng pagtama ay nagpapaganda ng pakiramdam at nagtataguyod ng mas mabilis na paggulong ng bola sa pamamagitan ng pagliit ng skidding.

T: Paano nagpapabuti sa pagganap ang pagsasaayos ng pamamahagi ng timbang?

A: Sa pamamagitan ng madiskarteng pagsasaayos sa laki at hugis ng mga kritikal na bahagi, ang bigat ng hosel ay na-offset, na nagbibigay-daan para sa isang mas nakasentro na sentro ng grabidad at pinahusay na katatagan.

T: Paano nakikinabang ang Black Pearl PVD sa mga manlalaro ng golp?

A: Binabawasan ng Black Pearl PVD finish ang glare, na lumilikha ng makinis at malinis na hitsura sa address.

Gamit ang na-update na Bettinardi BB Series putters, makakaasa ang mga golfers ng pambihirang craftsmanship, pambihirang pakiramdam, at pinahusay na performance sa mga gulay. Mas gusto mo man ang isang klasikong blade o isang mid-size na mallet, ang BB Series ay may mga opsyon na angkop sa iba't ibang uri ng stroke. Itaas ang iyong putting game sa walang hanggang disenyo at precision engineering ng pinakabagong alok ni Bettinardi.

Pinagmumulan:

– Mga Pandaigdigang Tindahan ng Golf.