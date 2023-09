Paano Kumuha ng Libre ang Apple TV+: Pinakamahusay na Mga Paraan para Manood

Ang Apple TV+ ay naging isa sa mga nangungunang serbisyo ng streaming para sa mga orihinal na palabas sa TV at pelikula. Kung interesado kang subukan ang serbisyong ito nang hindi nagko-commit sa buwanang bayad sa subscription na $6.99, may ilang paraan para manood ng Apple TV+ nang libre.

Ang unang pagpipilian ay upang samantalahin ang karaniwang alok ng libreng pagsubok. Mag-sign up lang para sa Apple TV+ at tamasahin ang serbisyo sa loob ng pitong araw nang walang anumang singil. Kung magpasya kang hindi ito para sa iyo, kanselahin bago matapos ang panahon ng pagsubok.

Kung nae-enjoy mo ang orihinal na programming at live na sports na available sa Apple TV+, isaalang-alang ang patuloy na panonood at tangkilikin ang serbisyo. Sa $6.99 bawat buwan, ang pagpepresyo ay maihahambing sa Hulu at mas mura kaysa sa Netflix. Magkakaroon ka rin ng access sa live na TV streaming at on-demand na content.

Bilang karagdagan sa libreng pagsubok, maaari ka ring manood ng Apple TV+ nang libre sa pamamagitan ng pag-sign up para sa isang buwang libreng pagsubok ng Apple One. Ang Apple One ay isang subscription bundle na kinabibilangan ng iba't ibang serbisyo tulad ng Apple Music, Apple Arcade, Apple News+, Apple Fitness+, at iCloud+ sa may diskwentong presyo. Ito ay isang mahusay na opsyon upang makakuha ng musika, mga pelikula, mga palabas sa TV, mga video game, balita, at higit pa mula sa Apple nang hindi nagbabayad para sa bawat serbisyo nang paisa-isa.

Ang isa pang paraan para ma-enjoy ang Apple TV+ nang libre ay sa pamamagitan ng pagbili ng isang karapat-dapat na Apple device. Kapag bumili ka ng bagong iPhone, iPad, Apple TV, o Mac mula sa isang Apple Store o awtorisadong retailer tulad ng Best Buy o Target, makakatanggap ka ng tatlong buwan ng Apple TV+ nang libre, na katumbas ng 90 araw ng libreng streaming.

Ang Best Buy ay kasalukuyang may promosyon na nag-aalok ng tatlong buwan ng Apple TV+ nang libre nang hindi kinakailangang bumili. Idagdag lang ang Apple TV+ sa iyong cart, magpatuloy sa pag-checkout, at handa ka na. Maaari kang magkansela pagkatapos ng 90 araw kung pipiliin mo nang walang anumang obligasyon.

Para sa mga mag-aaral, nag-aalok ang Apple ng may diskwentong bundle ng subscription na kasama ang Apple TV+ at Apple Music nang magkasama sa halagang $5.99 bawat buwan. Malaking matitipid ito kumpara sa indibidwal na pag-subscribe sa bawat serbisyo. Upang maging kwalipikado, ang mga mag-aaral ay dapat magpatala at ma-verify sa pamamagitan ng UNiDAYS. Bukod pa rito, mayroong isang buwang libreng pagsubok na magagamit sa plano ng subscription ng mag-aaral na ito.

Panghuli, nag-aalok ang T-Mobile ng libreng access sa Apple TV+ para sa bago at umiiral na mga customer nito. Depende sa iyong plano sa cellular carrier, maaari kang makatanggap ng hanggang anim na buwan ng streaming service nang libre. Pagkatapos ng libreng panahon, maaari mong kanselahin o ipagpatuloy ang panonood ng Apple Originals sa halagang $6.99 bawat buwan.

Sa lahat ng opsyong ito para manood ng Apple TV+ nang libre, mayroon ka na ngayong pagkakataong pumili kung ano ang una mong papanoorin nang hindi nababahala tungkol sa gastos.

Kahulugan:

– Orihinal na programming: Mga palabas sa TV at pelikula na eksklusibo sa isang partikular na serbisyo ng streaming.

– Live TV streaming: Panonood ng mga palabas at kaganapan sa TV habang ang mga ito ay bino-broadcast sa real-time.

– On-demand na content: Mga palabas sa TV at pelikula na available na panoorin anumang oras.

Pinagmumulan:

Ang Hollywood Reporter (pinagmulan na artikulo): Kung bumili ka ng isang independiyenteng nasuri na produkto o serbisyo sa pamamagitan ng isang link sa aming website, ang Hollywood Reporter ay maaaring makatanggap ng isang kaakibat na komisyon.