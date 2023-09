Mahusay na Masusuri ng Benchtop Spectrometers ang mga Pyrolysis Oil, Mga Palabas ng Pag-aaral sa Aston University

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng mga mananaliksik sa Aston University ay nagpakita na ang mga benchtop spectrometer ay maaaring epektibong mag-analisa ng pyrolysis bio-oils, na nag-aalok ng isang cost-effective na alternatibo sa high-field spectrometers. Ang pyrolysis bio-oils ay ginagawa sa pamamagitan ng pagpapailalim sa mga pang-industriya o pang-agrikulturang mga basura sa matinding init, at ang mga ito ay higit na itinuturing na mga pamalit para sa mga fossil fuel. Gayunpaman, ang pagsusuri sa mga kumplikadong pinaghalong naroroon sa mga bio-oils ay isang mahirap at mahal na gawain.

Ang komposisyon ng pyrolysis bio-oils ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagtukoy ng kanilang katatagan at kasunod na paggamot. Sa partikular, ang pagkakaroon ng mga kemikal na naglalaman ng oxygen, tulad ng mga carbonyl group, ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kaagnasan at katatagan ng langis. Ang high-field nuclear magnetic resonance (NMR) spectrometry ang naging paraan para sa pagsusuri ng pagkakakilanlan at konsentrasyon ng mga kemikal na species sa mga sample. Gayunpaman, ang mga high-field na NMR spectrometer ay magastos, na may mga presyo mula sa £600,000 hanggang £10 milyon, at nangangailangan ng mga mamahaling cryogens at solvents.

Upang matugunan ito, sinaliksik ni Dr. Robert Evans at ng kanyang koponan sa Aston University ang pagiging epektibo ng mga benchtop na NMR spectrometer sa pagsusuri ng mga langis ng pyrolysis. Ang mga benchtop spectrometer, na gumagamit ng mga permanenteng magnet at hindi nangangailangan ng cryogenic cooling, ay mas mura sa pagbili at pagpapanatili. Bagama't nabawasan nila ang sensitivity at resolution kumpara sa mga high-field spectrometer, karaniwang ginagamit ang mga ito sa pagtuturo sa mga laboratoryo at pananaliksik.

Ang pag-aaral, na isinagawa sa pakikipagtulungan sa University of Tennessee, ay inihambing ang mga resulta na nakuha mula sa mga benchtop spectrometer sa mga nakuha mula sa mga high-field spectrometer at iba pang mga analytical na diskarte. Sinuri ng mga mananaliksik ang mga langis ng pyrolysis na nagmula sa iba't ibang mga halaman at nalaman na ang mga benchtop spectrometer ay nalampasan ang pagtatasa ng titration para sa kabuuang konsentrasyon ng carbonyl. Tinugma din nila ang pagganap ng high-field spectrometry sa pag-detect ng mga carbonyl group, gaya ng mga ketone, aldehydes, at quinones.

Binigyang-diin ni Dr. Evans na sa kabila ng mga kilalang limitasyon ng mga benchtop spectrometer, nakuha nila ang data ng NMR na may katulad na kalidad sa mga high-field spectrometer. Nagbibigay ito ng daan para sa mas simple, mas cost-effective, at mas naa-access na pagsusuri ng NMR ng mga pyrolysis oils para sa mas malawak na hanay ng mga user.

Sa pangkalahatan, ipinapakita ng pananaliksik na ito ang potensyal ng mga benchtop spectrometer sa pagsusuri ng mga kumplikadong mixture, na nagbibigay ng abot-kaya at mahusay na solusyon para sa pag-aaral at pag-unawa sa pyrolysis bio-oils.

Pinagmulan: Aston University, Tang, B., et al. "Quantitative Low-Field 19F Nuclear Magnetic Resonance Analysis ng Carbonyl Groups sa Pyrolysis Oils." ChemSusChem. doi:10.1002/cssc.202300625