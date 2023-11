Fabled Land of Punt: Tracing Ancient Egyptian Trade with Baboons

Ang mga sinaunang Ehipsiyo ay nabighani sa mga baboon, na kadalasang iniuugnay ang mga ito sa mga diyos na sina Babi at Thoth. Ang mga unggoy na ito ay pinanatili sa pagkabihag, ang kanilang matalas na incisors ay inalis upang mabawasan ang panganib na kanilang dulot. Higit pa rito, ang mga baboon ay karaniwang ginagawang mummy bilang mga alay sa mga diyos, sa kabila ng kanilang pagkawala sa natural na fauna ng Egypt. Ang pinagmulan ng mga baboon na ito ay nanatiling misteryo, na may mga kuwento ng kanilang pinagmulan na nagmula sa gawa-gawang Land of Punt.

Sa isang kamakailang pag-aaral, ginamit ng mga siyentipiko ang pagsusuri ng DNA upang bigyang-liwanag ang mga ruta ng kalakalan na ginagamit ng mga sinaunang Egyptian upang makakuha ng mga baboon. Ang pananaliksik, na pinangunahan ng geneticist na si Gisela Kopp mula sa Unibersidad ng Konstanz, Germany, ay matagumpay na nakakuha ng DNA mula sa isang mummified baboon na itinayo noong panahon sa pagitan ng 800 BC at 540 BC Sa pamamagitan ng paghahambing ng DNA na ito sa mga baboon mula sa mga kilalang rehiyon, natukoy ng mga mananaliksik na ang mga baboon na ito ay nagmula sa modernong baybayin ng Eritrea.

Tinukoy ng mga makasaysayang talaan ang isang lokasyon na tinatawag na Adulis na nagsilbing sentro ng kalakalan para sa mga mangangalakal ng Egypt noong 300 BC Ito ay kilala bilang isang sentro para sa kalakalan ng mga kakaibang hayop, na nagpapatibay sa ebidensya ng kalakalan sa pagitan ng mga sinaunang Egyptian at ng Land of Punt. Ang mga natuklasan ng bagong pag-aaral na ito ay nagmumungkahi na ang Adulis at Punt ay maaaring iisa at pareho, na higit na nagpapatibay sa koneksyon sa pagitan ng dalawang rehiyon.

Habang ang pag-aaral na ito ay nagbibigay ng mahahalagang insight sa mga ruta ng kalakalan ng sinaunang Egypt, kinikilala ng mga mananaliksik na ang karagdagang sampling at pagsusuri ay kailangan para sa isang komprehensibong pag-unawa. Dahil ang pag-aaral na ito ay kumakatawan sa isa sa mga unang sinaunang pagsisiyasat ng DNA sa isang hindi tao na primate, ang mga pag-aaral sa hinaharap sa iba pang mga species ay may potensyal na magbunyag ng higit pa tungkol sa magkakaibang hanay ng mga sinaunang pag-import ng Egypt at ang epekto nito sa lokal na biodiversity.

Frequently Asked Questions:

Q: Bakit ang mga baboon ay ginawang mummy ng mga sinaunang Egyptian?

A: Ginawa ng mga sinaunang Egyptian ang mga baboon bilang mga alay sa mga diyos, partikular na nauugnay sa Babi at Thoth.

Q: Saan nagmula ang mga baboon sa sinaunang Egypt?

A: Ang mga baboon ay hindi natural na naroroon sa Egypt. Iminumungkahi ng pagsusuri ng DNA na sila ay ipinagpalit mula sa rehiyon ng modernong baybayin ng Eritrea.

T: Ano ang iminumungkahi ng mga natuklasan ng pag-aaral na ito tungkol sa Land of Punt?

S: Ipinahihiwatig ng pag-aaral na ang Adulis, isang daungan ng kalakalan na binanggit sa mga makasaysayang talaan, ay maaaring matatagpuan sa parehong rehiyon ng kilalang Land of Punt.

Q: Mayroon bang mga plano para sa karagdagang pananaliksik sa sinaunang kalakalan ng Egypt?

A: Ang pangkat ng pananaliksik ay naglalayon na magsagawa ng karagdagang sampling at pagsusuri upang mangalap ng higit pang data sa mga pinagmulan ng baboon at mga ruta ng kalakalan. Ang pag-aaral na ito ay kumakatawan sa isa sa mga unang pagsisiyasat na gumagamit ng sinaunang pagsusuri ng DNA sa isang hindi tao na primate.