By

Sa anong edad hindi ka na makakakuha ng shingles?

Ang mga shingles, na kilala rin bilang herpes zoster, ay isang impeksyon sa viral na nagdudulot ng masakit na pantal. Ito ay sanhi ng varicella-zoster virus, ang parehong virus na nagdudulot ng bulutong-tubig. Bagama't maaaring makaapekto ang shingles sa mga tao sa lahat ng edad, mas karaniwan ito sa mga matatanda at indibidwal na may mahinang immune system. Ngunit sa anong edad hindi ka na makakakuha ng shingles? Tuklasin natin ang tanong na ito at bigyan ng kaunting liwanag ang paksa.

Ano ang karaniwang hanay ng edad para sa shingles?

Ang mga shingles ay maaaring mangyari sa anumang edad, ngunit ito ay pinaka-karaniwang nakikita sa mga indibidwal na higit sa edad na 50. Ayon sa Centers for Disease Control and Prevention (CDC), humigit-kumulang isa sa tatlong tao sa Estados Unidos ay magkakaroon ng shingles sa kanilang buhay. Ang panganib na magkaroon ng shingles ay tumataas sa edad, at ang insidente ay tumataas nang husto pagkatapos ng edad na 50.

Maaari ka bang makakuha ng shingles pagkatapos ng isang tiyak na edad?

Habang ang panganib na magkaroon ng shingles ay tumataas sa edad, walang tiyak na edad kung saan hindi ka na makakakuha ng shingles. Kahit na ang mga indibidwal sa kanilang 80s o 90s ay maaaring magkaroon ng shingles kung sila ay nagkaroon dati ng bulutong-tubig. Ang varicella-zoster virus ay nananatiling natutulog sa katawan pagkatapos gumaling ang isang tao mula sa bulutong-tubig, at maaari itong muling mag-aktibo sa ibang pagkakataon sa buhay, na magdulot ng mga shingles.

Maiiwasan ba ang shingles?

Oo, maiiwasan ang shingles sa pamamagitan ng pagbabakuna. Inirerekomenda ng CDC ang dalawang dosis na bakuna na tinatawag na Shingrix para sa mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda. Ang bakunang ito ay lubos na epektibo sa pagbabawas ng panganib ng shingles at mga komplikasyon nito. Inirerekomenda rin ito para sa mga indibidwal na dati nang nakatanggap ng mas lumang bakuna sa shingles, Zostavax.

Ano ang mga sintomas ng shingles?

Ang mga sintomas ng shingles ay kadalasang kinabibilangan ng masakit na pantal na lumilitaw bilang isang banda o strip sa isang bahagi ng katawan. Ang pantal na ito ay kadalasang sinasamahan ng pangangati, tingling, o nasusunog na pandamdam. Maaaring kabilang sa iba pang mga sintomas ang lagnat, pananakit ng ulo, pagkapagod, at pagiging sensitibo sa liwanag. Kung maranasan mo ang mga sintomas na ito, mahalagang humingi kaagad ng medikal na atensyon.

Sa konklusyon, walang tiyak na edad kung saan hindi ka na makakakuha ng shingles. Bagama't mas karaniwan ito sa mga matatanda, ang mga shingle ay maaaring makaapekto sa mga indibidwal sa anumang edad. Ang pagbabakuna ay isang epektibong paraan upang maiwasan ang mga shingles, at inirerekomenda ng CDC ang bakuna sa Shingrix para sa mga nasa hustong gulang na 50 taong gulang at mas matanda. Kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng shingles, mahalagang kumunsulta sa isang healthcare professional para sa tamang diagnosis at paggamot.