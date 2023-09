Star Like the Sun "Paulit-ulit na Ginutay at Kinukonsumo" ng Black Hole

By

Ang mga siyentipiko mula sa Unibersidad ng Leicester ay nakagawa ng isang kapana-panabik na pagtuklas tungkol sa isang bituin na matatagpuan 500 milyong light years ang layo. Ang bituin, na tinatawag na Swift J0230, ay paulit-ulit na ginugutay-gutay at kinakain ng isang black hole, na lumilikha ng mga regular na pagsabog ng liwanag tuwing 25 araw. Ang phenomenon na ito, na kilala bilang isang tidal disruption event, ay kadalasang nangyayari kapag ang isang black hole ay kumakain ng isang bituin. Gayunpaman, sa kasong ito, ang bituin ay bahagyang nawasak, na nagreresulta sa paulit-ulit na paglabas.

Nalaman ng mga mananaliksik na ang regularidad ng mga paglabas ng bituin ay nahulog sa pagitan ng dalawang uri ng pagsabog: ang mga nangyayari bawat ilang oras at ang mga nangyayari bawat taon o higit pa. Sa halip na mabulok gaya ng inaasahan, ang Swift J0230 ay magniningning nang maliwanag sa loob ng pito hanggang 10 araw bago biglang i-off, na uulitin ang prosesong ito humigit-kumulang bawat 25 araw.

Ang natatanging obserbasyon na ito ay nagbigay ng nawawalang link sa pag-unawa kung paano ginagambala ng mga black hole ang mga nag-oorbit na bituin. Si Dr. Robert Eyles-Ferris, na kasangkot sa pag-aaral, ay nagpahayag ng pananabik tungkol sa Swift J0230, na nagsasabi na ito ay isang "kapana-panabik na karagdagan sa klase ng mga bahagyang nagambala na mga bituin."

Ayon sa mga mananaliksik, ang mga modelo ng Swift J0230 outburst ay nagmumungkahi na ang bituin ay katulad ng laki sa araw at nasa isang elliptical orbit sa paligid ng isang mababang-mass black hole sa gitna ng kalawakan nito. Habang ang bituin ay ginutay-gutay at natupok ng black hole, ang materyal na katumbas ng tatlong Earths' mass ay napunit mula sa atmospera nito at pinainit. Ang matinding init ay naglalabas ng malaking halaga ng X-ray, na nakita ng Neil Gehrels Swift Observatory ng NASA.

Ang black hole na responsable sa pagkonsumo ng Swift J0230 ay tinatayang nasa pagitan ng 10,000 at 100,000 beses ang masa ng araw, na medyo maliit para sa isang napakalaking black hole. Ang pagtuklas ng Swift J0230 ay naging posible gamit ang isang bagong transient detector na binuo ng koponan ng University of Leicester.

Naniniwala ang mga mananaliksik na ang kanilang pagtuklas ay simula pa lamang. Inaasahan nilang makakahanap ng marami pang bagay tulad ng Swift J0230 gamit ang kanilang bagong tool at inaasahan ang pagtuklas ng higit pang mga insight sa gawi ng mga black hole at ang kanilang mga pakikipag-ugnayan sa mga bituin.

Mga Pinagmulan: University of Leicester, Nature Astronomy