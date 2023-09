Bagong Paraan para sa Pagsukat ng Mga Distansya sa Galaxy gamit ang Double-Period RR Lyr Stars

By

Ang mga astronomo ay nagmungkahi ng isang bagong paraan para sa tumpak na pagsukat ng mga distansya ng mga kalawakan gamit ang double-period na RR Lyr na mga bituin, na maaaring tumaas ang bilang ng mga kalawakan na may tumpak na mga distansya ng higit sa 20 beses. Ang pamamaraang ito ay nag-aalis ng pangangailangan para sa mga spectroscopic na obserbasyon, na ginagawa itong mas mahusay at naa-access.

Ang mga bituin ng RR Lyr ay mga umiikot na variable na higit sa dalawang beses na mas luma kaysa sa ating Araw at sumisikat nang 100 beses na mas maliwanag. Ang mga bituin na ito ay maaaring gamitin bilang mga karaniwang kandila para sa pagsukat ng mga distansya dahil sa kaugnayan sa pagitan ng kanilang pulsation period at ningning. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng double-period RR Lyr na mga bituin, ang mga astronomo mula sa National Astronomical Observatories ng Chinese Academy of Sciences ay nakahanap ng paraan upang i-optimize ang error sa distansya ng mga galaxy sa 1-2%.

Humigit-kumulang 5% ng RR Lyr star ang pumipintig ng higit sa isang period, at ang double-period na RR Lyr star ay natatangi dahil ang dalawang period ay nauugnay sa mga stellar na katangian gaya ng masa at elemental na kasaganaan. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga panahong ito, nagtatag ang mga astronomo ng isang period-luminosity na relasyon na independiyente sa elemental na kasaganaan, na nagbibigay-daan para sa tumpak na mga sukat ng distansya nang hindi nangangailangan ng mga spectroscopic na obserbasyon.

Ang paggamit ng double-period RR Lyr star ay hindi lamang nagbibigay ng maaasahang mga distansya kundi pati na rin ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga elementong kasaganaan sa mga kalawakan. Ang bagong paraan na ito ay nagbubukas ng mga pagkakataon para sa pagkuha ng mataas na katumpakan na mga sukat ng distansya mula sa photometry lamang, na makabuluhang pinapataas ang sample na laki ng mga galaxy na may tumpak na mga distansya.

Sa hinaharap, sa tulong ng China Space Station Telescope at ng Vera C. Rubin Observatory, sampu-sampung libong double-period na RR Lyr star ang inaasahang matutuklasan sa mga kalapit na galaxy. Sa pamamagitan ng paggamit ng paraan ng pagsukat ng distansya na ito, umaasa ang mga astronomo na lumikha ng 3D intuitive na mapa ng Lokal na Grupo at makakuha ng mataas na katumpakan na Hubble constant.

Ang pananaliksik na ito, na inilathala sa journal Nature Astronomy, ay nagpapalawak ng aming pag-unawa sa mga distansya ng kalawakan at nagbibigay ng isang mahalagang tool para sa pag-aaral ng malawak na uniberso.

Sanggunian:

"Ang paggamit ng double-mode na RR Lyrae na mga bituin bilang matatag na mga tagapagpahiwatig ng distansya at metallicity" nina Xiaodian Chen, Jianxing Zhang, Shu Wang, at Licai Deng, 19 Hunyo 2023, Nature Astronomy. DOI: 10.1038/s41550-023-02011-y