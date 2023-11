By

Mas mura ba ang mga pamilihan sa Walmart o Sam's Club?

Pagdating sa grocery shopping, ang paghahanap ng pinakamahusay na deal ay palaging isang pangunahing priyoridad para sa mga mamimili. Dalawang sikat na opsyon para sa mga mamimiling mahilig sa badyet ay ang Walmart at Sam's Club. Parehong retail giant ang nag-aalok ng malawak na hanay ng mga produkto sa mapagkumpitensyang presyo, ngunit alin ang nag-aalok ng mas magagandang deal sa mga grocery? Tingnan natin nang maigi.

Walmart: Ang Walmart ay isang multinational retail corporation na kilala sa malawak nitong seleksyon ng mga produkto, kabilang ang mga groceries. Sa maraming lokasyon sa buong United States, isa itong maginhawang opsyon para sa maraming mamimili. Nag-aalok ang Walmart ng iba't ibang brand at produkto, na tumutugon sa iba't ibang badyet at kagustuhan. Ang tindahan ay madalas na nagpapatakbo ng mga promosyon at diskwento, na ginagawa itong isang kaakit-akit na pagpipilian para sa mga naghahanap upang makatipid ng pera sa mga pamilihan.

Sam's Club: Ang Sam's Club, isang membership-only warehouse club, ay isang subsidiary ng Walmart. Nag-aalok ito ng maramihang dami ng mga produkto sa may diskwentong presyo. Bagama't nangangailangan ito ng bayad sa membership, ang matitipid sa mga pamilihan ay kadalasang mas hihigit sa halagang ito para sa mga madalas na mamimili. Ang Sam's Club ay partikular na kapaki-pakinabang para sa malalaking pamilya o negosyo na kailangang bumili ng maramihan. Nag-aalok ang tindahan ng malawak na hanay ng mga produkto, kabilang ang sariwang ani, karne, at pantry staple.

Alin ang mas mura?

Ang pagtukoy kung mas mura ang mga grocery sa Walmart o Sam's Club ay depende sa iba't ibang salik. Bagama't maaaring mag-alok ang Sam's Club ng mas mababang presyo bawat unit dahil sa marami nitong dami, kadalasang nagbibigay ang Walmart ng mas magagandang deal sa mga indibidwal na item. Bukod pa rito, ang madalas na mga promosyon at diskwento ng Walmart ay maaaring higit pang mabawasan ang kabuuang halaga ng mga pamilihan.

FAQ:

1. Kailangan ko ba ng membership para mamili sa Walmart?

Hindi, bukas ang Walmart sa pangkalahatang publiko at hindi nangangailangan ng membership.

2. Maaari ba akong mamili sa Sam's Club nang walang membership?

Hindi, ang Sam's Club ay isang membership-only warehouse club. Gayunpaman, nag-aalok sila ng isang araw na pass para sa mga hindi miyembro na mamili na may 10% na bayad sa serbisyo.

3. Sulit ba ang savings sa Sam's Club sa membership fee?

Kung madalas kang bumibili ng mga grocery nang maramihan o may malaking pamilya, ang matitipid sa Sam's Club ay kadalasang mas malaki kaysa sa membership fee. Inirerekomenda na suriin ang iyong mga gawi sa pamimili at ihambing ang mga presyo bago magpasya.

Sa konklusyon, parehong nag-aalok ang Walmart at Sam's Club ng mapagkumpitensyang presyo sa mga pamilihan, ngunit ang mas magandang opsyon ay nakadepende sa mga indibidwal na pangangailangan at kagustuhan. Ang Walmart ay perpekto para sa mga naghahanap ng mga deal sa mga indibidwal na item, habang ang Sam's Club ay kapaki-pakinabang para sa maramihang pagbili. Isaalang-alang ang iyong mga gawi sa pamimili, badyet, at ang laki ng iyong sambahayan upang matukoy kung aling tindahan ang magbibigay ng pinakamahusay na halaga para sa iyong mga pangangailangan sa grocery.