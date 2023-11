Bagong SVP ng Strategic Communications Sumali sa Media Group ng NBCUniversal

Inihayag kamakailan ng Media Group ng NBCUniversal ang pagdaragdag kay Bernadette Simpao bilang senior vice president ng strategic communications. Si Simpao, isang dating PR executive sa Apple at AMC, ay tututuon sa streamer na Peacock sa kanyang bagong tungkulin. Binibigyang-diin ng kanyang appointment ang pangako ng NBCUniversal na palakasin ang mga pagsisikap nito sa komunikasyon sa iba't ibang brand sa loob ng entertainment at direct-to-consumer divisions.

Si Simpao ay nagdadala ng maraming karanasan sa kanyang bagong posisyon, na nagsilbi sa mga pangunahing tungkulin sa mga kumpanyang nangunguna sa industriya. Sa Apple, pinamunuan niya ang mga pandaigdigang relasyon sa publiko at komunikasyon para sa Apple TV app at sa mga negosyo ng video at sports ng kumpanya. Sa kanyang panahon sa Apple, pinangasiwaan ni Simpao ang mga pangunahing inisyatiba tulad ng paglulunsad ng Apple TV+ at ang pagbuo ng mga serbisyo ng streaming tulad ng MLS Season Pass ng Major League Soccer.

Bago sumali sa Apple, hinawakan ni Simpao ang posisyon ng vice president ng corporate communications sa AMC Networks. Ang kanyang panunungkulan sa Viacom ay tumagal ng isang dekada, kung saan nagtrabaho siya sa iba't ibang tungkulin sa komunikasyon sa mga internasyonal na dibisyon, BET Networks, at Viacom corporate.

Ang kadalubhasaan ni Simpao sa pamamahala ng mga high-profile na paglulunsad at pakikipagsosyo ay walang alinlangan na magpapalakas sa mga diskarte sa komunikasyon ng NBCUniversal. Ang kanyang malawak na background sa corporate communication, kasama ng kanyang napatunayang track record sa industriya, ay naglalagay sa kanya ng mahusay para sa tagumpay sa kanyang bagong tungkulin.

Mga Madalas Itanong

1. Ano ang bagong tungkulin ni Bernadette Simpao sa NBCUniversal's Media Group?

Si Bernadette Simpao ay sumali sa NBCUniversal's Media Group bilang senior vice president ng strategic communications. Sa tungkuling ito, pangunahing tututukan niya ang streamer na Peacock, habang nakikipagtulungan din sa mga PR team sa buong NBCUniversal's Entertainment at direct-to-consumer brand.

2. Anong karanasan ang hatid ni Bernadette Simpao sa kanyang bagong posisyon?

Si Simpao ay may malawak na background sa public relations at communications. Dati siyang humawak ng mga pangunahing tungkulin sa Apple, kung saan pinamunuan niya ang mga pandaigdigang pagsisikap sa PR para sa Apple TV app at mga negosyo sa video at sports ng kumpanya. Bago iyon, nagsilbi siya bilang vice president ng corporate communications sa AMC Networks at nagtrabaho sa iba't ibang tungkulin sa komunikasyon sa Viacom.

3. Ano ang ilan sa mga kapansin-pansing nagawa ni Bernadette Simpao?

Sa kabuuan ng kanyang karera, si Simpao ay may mahalagang papel sa mga pangunahing paglulunsad at pakikipagsosyo. Sa Apple, pinangasiwaan niya ang mga pandaigdigang paglulunsad ng Apple TV+, Apple News+, at Apple One. Pinamahalaan din niya ang mga komunikasyon para sa iba pang mga lugar sa loob ng dibisyon ng Mga Serbisyo ng Apple. Kasama sa kanyang karanasan ang pakikipagtulungan sa Major League Soccer at ang pagbuo ng mga serbisyo ng streaming tulad ng MLS Season Pass.

4. Ano ang mga dibisyon sa loob ng NBCUniversal na apektado ng kamakailang mga tanggalan?

Noong unang bahagi ng Nobyembre, inanunsyo ng NBCUniversal ang mga tanggalan sa tatlong dibisyon: Peacock marketing, NBCUniversal Entertainment, at ad sales. Ang karamihan sa mga pagbawas na ito, humigit-kumulang 30 hanggang 40 empleyado, ay ginawa sa Peacock bilang bahagi ng muling pagsasaayos sa ilalim ng CMO Shannon Willett.