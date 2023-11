Pagbabagong Pagsubaybay sa Fitness: Inilalahad ng Apple Watch 9 ang Siri Health at Feature ng Double Tap

Ang pinakaaasam-asam na Apple Watch 9 ay nagtagumpay sa mundo ng pagsubaybay sa fitness mula noong inilabas ito noong Setyembre 2023. Ipinagmamalaki ang mga kahanga-hangang feature at makinis na disenyo, mabilis itong naging isa sa mga pinaka-uso na naisusuot na device sa merkado. Habang ang mga diskwento ay mahirap makuha, ang isang Black Friday deal ay nagulat sa mga mamimili, na nag-aalok ng $70 na pagbawas sa presyo. Ang kahanga-hangang diskwento na ito ay maaaring ang pinakamahusay na pagkakataon upang bilhin ang Apple Watch 9 sa buong taon.

Taliwas sa mga inaasahan, ang pinakamahusay na Black Friday deal para sa Apple Watch 9 ay matatagpuan sa Amazon at Walmart, hindi sa mga tindahan ng Apple. Sa kasalukuyan, ang 41mm na laki ay magagamit sa kasingbaba ng $329, at ang 45mm na laki ay nagsisimula sa $359. Kung ikukumpara, ang direktang pagbili mula sa Apple ay nagkakahalaga ng $399 para sa 41mm na laki at $429 para sa 45mm na laki. Ang mga deal na ito ay nagbibigay ng malaking pagtitipid para sa mga mahilig sa fitness na naghahanap upang i-upgrade ang kanilang mga tracking device.

Ang isa sa mga pinakatanyag at kapana-panabik na tampok ng Apple Watch 9 ay ang pag-upgrade ng Siri Health. Si Siri, ang matalinong virtual assistant, ay ginawang built-in na fitness trainer. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng mga voice command, ang mga user ay maaaring walang kahirap-hirap na magsimula o huminto sa pag-eehersisyo at ma-access ang mga istatistika ng kalusugan nang hindi nangangailangan ng Wi-Fi o cellular connectivity. Kailangan mo ng update sa iyong tibok ng puso o distansya na sakop sa isang aktibidad? Tanungin mo na lang si Siri. Higit pa rito, ang pagpapakilala ng tampok na Double Tap ay nagbago ng kadalian ng paggamit sa panahon ng pag-eehersisyo. Sa pamamagitan ng pag-double tap sa index at thumb na mga daliri, ang mga user ay maaaring magsagawa ng iba't ibang mga aksyon tulad ng pagsagot o pagtatapos ng mga tawag, pagsisimula o paghinto ng mga timer, at pagkontrol ng musika. Pinapasimple ng hands-free na functionality na ito ang nabigasyon at pinapaganda ang pangkalahatang karanasan sa pag-eehersisyo.

Ang Apple Watch 9 ay hindi lamang isang game changer para sa mga mahilig sa fitness kundi para din sa mga indibidwal na multitask. Ang mga abalang propesyonal ay maaari na ngayong sumagot ng mga tawag at tumugon sa mga email nang hindi naaabala ang kanilang gawain sa pag-eehersisyo, na nagdaragdag ng bagong antas ng kaginhawahan. Bukod pa rito, ang pinahusay na katumpakan ng pagdidikta, na umaabot ng hanggang 25%, ay nagbibigay-daan sa mga user na tumugon sa mga text at email nang mas tumpak habang nag-eehersisyo.

Damhin ang hinaharap ng fitness tracking gamit ang Apple Watch 9. Gamit ang Siri Health at ang tampok na Double Tap, hindi naging mas madali ang pananatiling konektado at pag-maximize ng pagiging produktibo habang nag-eehersisyo. Huwag palampasin ang mga deal sa Black Friday na available sa Amazon at Walmart, simula sa $329 lang.

Mga Madalas Itanong (FAQ)

1. Saan ko mahahanap ang pinakamagandang deal sa Apple Watch 9 ngayong Black Friday?

Ang pinakamahusay na Black Friday deal para sa Apple Watch 9 ay matatagpuan sa Amazon at Walmart. Ang mga presyo ay nagsisimula sa $329 para sa 41mm na laki at $359 para sa 45mm na laki.

2. Ano ang Siri Health?

Ang Siri Health ay isang upgrade sa Apple Watch 9 na nagpapalit ng Siri sa isang built-in na fitness trainer. Ang mga user ay maaaring magsimula o huminto sa pag-eehersisyo, tingnan ang mga istatistika ng kalusugan, at higit pa gamit ang mga voice command nang hindi nangangailangan ng Wi-Fi.

3. Ano ang tampok na Double Tap?

Ang tampok na Double Tap ay nagbibigay-daan sa mga user na kontrolin ang mga aktibong app sa kanilang Apple Watch 9 sa pamamagitan ng pag-double tap sa kanilang mga daliri sa index at thumb. Inalis ng kilos na ito ang pangangailangang hawakan ang screen, na nagbibigay ng mas tuluy-tuloy na karanasan sa pag-navigate.

4. Maaari ba akong sumagot ng mga tawag at tumugon sa mga email habang nag-eehersisyo gamit ang Apple Watch 9?

Oo, pinapayagan ng Apple Watch 9 ang mga user na sumagot ng mga tawag at tumugon sa mga email nang hindi naaabala ang kanilang pag-eehersisyo. Ang tampok na ito ay nakikinabang sa mga indibidwal na nag-eehersisyo sa panahon ng kanilang abalang araw ng trabaho.

5. Napabuti ba ang katumpakan ng pagdidikta sa Apple Watch 9?

Oo, ang katumpakan ng pagdidikta sa Apple Watch 9 ay pinahusay ng hanggang 25%. Maaaring tumugon ang mga user sa mga text, email, at higit pa nang may higit na katumpakan at katumpakan habang nag-eehersisyo.