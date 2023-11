Ang dating Apple Executive na si Bernadette Simpao ay Sumali sa NBCUniversal para Magmaneho ng Strategic Communications

Pinili ng NBCUniversal si Bernadette Simpao, isang dating public relations at communications executive sa Apple, upang magsilbi bilang senior vice president ng strategic communications. Sa isang napatunayang track record sa tech industry, ang Simpao ay nakabase sa New York at makikipagtulungan nang malapit sa strategic communications team para sa entertainment at direct-to-consumer portfolio ng NBCUniversal.

Ang pangunahing pagtutuon ni Simpao ay ang Peacock, ang streaming service ng NBCUniversal, na nakakuha ng makabuluhang traksyon sa mga nakaraang taon. Bilang karagdagan sa Peacock, ibibigay din niya ang kanyang kadalubhasaan upang suportahan ang mga inisyatiba sa iba't ibang network, kabilang ang NBC, Bravo, E!, Oxygen True Crime, SYFY, Universal Kids, at USA Network.

Si Allison Rawlings, executive vice president ng strategic communications sa NBCUniversal Media Group, ang magiging direktang superbisor ng Simpao. Nagpahayag si Rawlings ng sigasig para sa bagong karagdagan sa koponan, na itinatampok ang malawak na karanasan ni Simpao at ang kanyang kakayahang magmaneho ng mga epektibong estratehiya sa komunikasyon.

Bago sumali sa NBCUniversal, humawak si Simpao ng mahahalagang posisyon sa mga kilalang kumpanya ng media. Sa Apple, pinamunuan niya ang pandaigdigang pangkat ng relasyon sa publiko at komunikasyon para sa Apple TV app at mga negosyong pang-video at palakasan ng kumpanya. Ang kanyang mga responsibilidad ay mula sa pamamahala ng mga partnership, gaya ng Major League Soccer at ang MLS Season Pass streaming service, hanggang sa pangangasiwa sa mga paglulunsad ng Apple TV+, Apple News+, at Apple One.

Kasama rin sa karera ni Simpao ang mga tungkulin sa AMC Networks at Viacom, kung saan binuo at ipinatupad niya ang mga estratehiya sa komunikasyon para sa iba't ibang dibisyon, kabilang ang internasyonal na dibisyon, BET Networks, at Viacom corporate.

Sa pamamagitan ng pagdadala ng Simpao onboard, nilalayon ng NBCUniversal na palakasin ang mga pagsusumikap sa estratehikong komunikasyon nito at higit pang mapahusay ang presensya nito sa mapagkumpitensyang streaming landscape. Sa kanyang malawak na background sa industriya ng tech at media, si Simpao ay mahusay na nakaposisyon upang mag-ambag sa patuloy na tagumpay ng entertainment at direct-to-consumer na mga handog ng NBCUniversal.

