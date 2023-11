Tumuklas ng Mga Collaborative na Playlist at Higit Pa sa Apple Music gamit ang iOS 17.2

By

Ang Apple Music ay naglabas ng dalawang kapana-panabik na bagong feature sa paglabas ng iOS 17.2 (kasalukuyang nasa beta): collaborative na playlist at ang awtomatikong "Mga Paborito" na playlist. Bagama't tradisyonal na kilala ang Spotify para sa mga social feature nito, ang Apple Music ay humahabol sa pamamagitan ng pagpapakilala ng mga collaborative na playlist.

Upang ma-access ang bagong awtomatikong playlist na “Mga Paborito,” mag-navigate lang sa Library > Mga Playlist sa Apple Music, at mag-swipe pababa hanggang sa makita mo ang awtomatikong nabuong playlist na Mga Paborito.

Ngunit tingnan natin ang pangunahing highlight ng iOS 17.2 – mga collaborative na playlist – at tuklasin kung paano gumagana ang mga ito.

Upang simulang gamitin ang mga collaborative na playlist ng Apple Music, tiyaking mayroon kang iOS 17.2 beta na naka-install sa iyong iPhone o iPad. Sa sandaling tumakbo ka na sa bersyon ng beta, buksan ang Apple Music at sundin ang mga hakbang na ito:

1. I-tap ang tab na 'Library' sa ibaba, at pagkatapos ay piliin ang 'Mga Playlist'.

2. Pumili ng isang playlist na iyong ginawa o gumawa ng bago (pakitandaan na ang tampok na ito ay kasalukuyang gumagana lamang sa iyong sariling mga playlist, hindi sa mga na-curate na playlist ng Apple Music).

3. I-tap ang icon na may tatlong tuldok, na matatagpuan sa kanang sulok sa itaas ng screen.

4. Piliin ang opsyong 'Makipagtulungan', na dapat ang pangalawang opsyon mula sa itaas.

5. Maaari mo na ngayong matukoy kung ang mga collaborator ay kailangang maaprubahan o hindi.

6. I-tap ang 'Start Collaboration' para imbitahan ang mga tao na sumali sa iyong playlist.

7. Upang pamahalaan ang mga setting ng pakikipagtulungan, bumalik sa playlist at i-tap muli ang icon na tatlong tuldok. Makikita mo ang opsyong 'Pamahalaan ang Pakikipagtulungan.'

Kapag na-enable mo na ang pakikipagtulungan, makakapag-edit at makakapag-ayos muli ng mga kanta ang sinumang pagbabahagian mo ng link ng playlist, pati na rin ang pangalan at larawan ng playlist.

Ang bagong feature na ito ay nagbubukas ng mga kapana-panabik na posibilidad para sa pagtuklas ng musika at pagbabahagi sa mga kaibigan. Subukan ito at ipaalam sa amin kung ano ang iniisip mo sa mga komento!

FAQ

Maaari ba akong gumamit ng mga collaborative na playlist sa Apple Music gamit ang iOS 17.2 beta?

Oo, maaari kang gumamit ng mga collaborative na playlist sa Apple Music gamit ang iOS 17.2 beta. Sundin lamang ang mga hakbang na nakabalangkas sa itaas upang makapagsimula.

Maaari ba akong makipagtulungan sa iba sa mga na-curate na playlist ng Apple Music?

Sa kasalukuyan, gumagana lang ang collaborative na feature ng playlist sa mga playlist na ginawa mo. Hindi ka maaaring makipagtulungan sa iba sa mga na-curate na playlist ng Apple Music.

Kailangan bang maaprubahan ang mga collaborator?

May opsyon kang aprubahan ang mga collaborator o payagan silang magsimulang makipag-collaborate kaagad. Ang pagpipiliang ito ay nasa tagalikha ng playlist.

Maaari bang i-edit ng mga collaborator ang pangalan at larawan ng playlist?

Oo, kapag may naimbitahang mag-collaborate sa isang playlist, maaari nilang i-edit ang pangalan at larawan ng playlist, kasama ang muling pagsasaayos at pagdaragdag ng mga kanta.