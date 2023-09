Mga Bagong Modelo ng iPhone Pro ng Apple: Pagpepresyo at Mga Pag-upgrade

Nakatakdang i-unveil ng Apple ang mga bagong modelo ng iPhone Pro nito sa isang launch event ngayong gabi, at habang maraming mga leaks at ulat na nagbubunyag ng mga paparating na telepono, isang misteryo ang nananatili: ang presyo. Iminumungkahi ng mga alingawngaw na magkakaroon ng pagtaas ng presyo para sa mga modelong ibinebenta sa US, ngunit paano naman ang mga presyo sa India?

Sa US, ang serye ng iPhone 14 ay nagsimula sa $799, habang ang batayang modelo para sa mga Indian na mamimili ay itinakda sa Rs 79,900. Inaasahan na ang mga presyo para sa mga modelong hindi Pro ay mananatiling pareho noong nakaraang taon. Gayunpaman, para sa iPhone 15 Plus, ang isang presyo na Rs 89,900 ay inaasahan.

Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga modelong Pro. Ang iPhone 15 Pro ay inaasahang darating na may $100 na pagtaas ng presyo, na posibleng magsisimula sa $1099 sa US. Sa India, maaaring magkaroon ng bump na hindi bababa sa Rs 10,000 kumpara sa modelo noong nakaraang taon. Tulad ng para sa iPhone 15 Pro Max, maaari itong makakita ng mas malaking pagtaas ng presyo, na posibleng mapunta sa $1299 sa US, kung saan ang mga Indian na mamimili ay nakasaksi ng kapansin-pansing pagtaas mula sa nakaraang taon.

Ang karaniwang mga modelo ng iPhone 15 ay makakakita ng ilang makabuluhang pag-upgrade. Ang pamilyar na bingaw ay papalitan ng Dynamic Island, pagpapalawak ng screen real estate at pagbabawas ng mga bezel. Ang pangunahing camera ay rumored na i-upgrade mula sa 12 MP sa 48 MP, at ang mga device ay pinapagana ng A16 Bionic chipset. Bukod pa rito, ang mga modelong hindi Pro at Pro ay inaasahang gagamitin ang USB Type-C port, na papalitan ang Lightning cable.

Ang mga modelo ng Pro ay magtatampok ng isang titanium frame, na papalitan ang hindi kinakalawang na asero, na nagreresulta sa mas magaan na timbang. Ang iPhone 15 Pro Max ay magpapakilala ng periscope lens na nag-aalok ng 5x-6x optical zoom. Ang parehong mga modelo ng Pro ay lilipat din sa mga USB Type-C port.

Mahalagang tandaan na ang mga pagtatantya ng pagtaas ng presyo na ito ay batay sa mga alingawngaw, kaya dapat itong tanggapin nang may pag-aalinlangan.

Pinagmumulan:

– Ilalabas ng Apple ang mga bagong modelo ng iPhone Pro sa isang launch event ngayong gabi.

– Ang pagpepresyo para sa mga modelong hindi Pro ay inaasahang mananatiling pareho noong nakaraang taon.

– Ang iPhone 15 Plus ay inaasahang darating sa Rs 89,900.

– Ang iPhone 15 Pro ay maaaring magsimula sa $1099 sa US.

– Ang iPhone 15 Pro Max ay maaaring makakita ng pagtaas ng presyo sa $1299 sa US.

– Ang mga modelo ng iPhone 15 ay magkakaroon ng Dynamic Island display.

– Ang pangunahing camera ay rumored na ma-upgrade sa 48 MP.

– Ang mga device ay papaganahin ng A16 Bionic chipset.

– Ang parehong mga modelong hindi Pro at Pro ay inaasahang gagamit ng mga USB Type-C port.

– Ang mga modelong Pro ay magtatampok ng titanium frame, na nagpapababa ng timbang.

– Ang iPhone 15 Pro Max ay magpapakilala ng periscope lens na may optical zoom.