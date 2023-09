Ano ang Aasahan mula sa Kaganapang Taglagas ng Apple: iPhone 15 at Mga Bagong Apple Watch

Ngayon, ang Apple ay nagho-host ng pinaka-inaasahang Wonderlust na kaganapan, kung saan ang kumpanya ay inaasahang ipahayag ang rumored iPhone 15 at bagong Apple Watches. Ang kaganapan ay mai-livestream simula 10 am PDT/1 pm EDT. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang kauna-unahan mula noong inihayag ng Apple ang Vision Pro sa WWDC nang mas maaga nitong tag-init. Ang taunang kaganapan sa iPhone ng taglagas ay naging isang kultural na kababalaghan, na nagpapahiwatig ng pagtatapos ng tag-araw at ang pagsisimula ng kapana-panabik na mga bagong produkto ng Apple.

Ang mga alingawngaw tungkol sa iPhone 15 ay umiikot sa loob ng maraming buwan. Ang ilan ay nagmumungkahi na ito ay magiging isang regular na taon-sa-taon na pag-upgrade, habang ang iba ay nag-iisip tungkol sa posibilidad ng isang mas malaking modelo ng Pro na tinatawag na iPhone 15 Ultra. Ang imbitasyon ng kaganapan, kasama ang misteryosong Apple logo nito na binubuo ng maliliit na particle, ay nagdulot ng kuryusidad at haka-haka. Ang tagline na "Wonderlust" ay isang laro sa salitang "wanderlust," at sinusubukan ng mga mahilig sa Apple na maunawaan ang kahulugan nito kaugnay ng mga paparating na anunsyo.

Ang lineup ng iPhone 15 ay inaasahang magsasama ng apat na modelo: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, at 15 Pro Max. Ayon kay Mark Gurman ng Bloomberg, ang iPhone 15 at 15 Plus ay mahalagang mga repackaged na bersyon ng iPhone 14 Pro, nang walang telephoto camera o stainless steel na katawan. Ang mga bagong teleponong ito ay magtatampok ng 48-megapixel na pangunahing kamera at ang A16 chip mula sa nakaraang henerasyon.

Malamang na walang malalaking pagbabago sa display, dahil hinuhulaan ng analyst na si Ross Young na ang mga batayang modelo ng iPhone 15 ay hindi magkakaroon ng mataas na refresh rate tulad ng mga Pro iPhone. Inaasahang susuportahan ng lahat ng apat na modelo ang 15-watt wireless charging gamit ang Qi2 open standard, na maaaring magbigay-daan para sa mas malawak na hanay ng mga wireless charging device.

Ang pinakamalaking pagbabago sa lahat ng modelo ng iPhone 15 ay ang paglipat mula sa Lightning connector patungo sa isang USB-C port. Ang pagbabagong ito ay malamang na hinimok ng presyon mula sa European Union, na nagpatibay ng USB-C bilang karaniwang pamantayan sa pagsingil. Nananatiling hindi malinaw kung ang USB-C ay ipapatupad sa buong mundo o sa EU lamang, ngunit malaki ang posibilidad na ang lahat ng mga bagong modelo ng iPhone ay may USB-C port.

Ang iPhone 15 Pro at 15 Pro Max ay inaasahang magkakaroon ng makabuluhang pagbabago. Ang mga modelo ng Pro ay magtatampok ng mga frame na gawa sa titanium sa halip na hindi kinakalawang na asero, na nagpapababa ng kanilang timbang. Papaganahin din sila ng bagong A17 chip, ang pinakamaliit na silicon ng Apple hanggang ngayon. Ang mga mas manipis na display bezel at isang USB-C port na sumusuporta sa mas mabilis na bilis ng data ay kabilang sa mga inaasahang feature.

Sa mga tuntunin ng pag-upgrade ng camera, ang iPhone 15 Pro Max ay maaaring magsama ng bagong 6x optical telephoto camera na magpapahusay sa mga naka-zoom-in na larawan na may mas mahusay na detalye, resolution, at dynamic na hanay.

Habang lumalaki ang pag-asam, sabik na hinihintay ng mga mahilig sa Apple ang Wonderlust event para makita kung anong kapana-panabik na mga bagong feature at pagpapahusay ang idudulot ng iPhone 15 at Apple Watches.

Pinagmumulan:

- Bloomberg

– ChargerLab

Tandaan: Ang artikulong ito ay batay sa impormasyong magagamit bago ang kaganapan ng Wonderlust ng Apple.