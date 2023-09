Apple Event 2023: Lahat ng Kailangan Mong Malaman

Ang pinakahihintay na Apple Event 2023, na pinamagatang "Wanderlust," ay nakatakdang maganap sa ika-12 ng Setyembre, 2023, sa 10:00 AM PT. Ipapakita ng kaganapang ito ang isang hanay ng mga bagong produkto, kabilang ang iPhone 15, Airpods, Apple Watch Series 9, at higit pa. Maraming tao ang sabik na naghihintay sa pagpapalabas ng mga bagong device na ito, partikular na ang iPhone 15 Ultra, na napapabalitang lalabas.

Magiging available ang Apple Event 2023 para sa live streaming sa Apple TV at Apple.com, na nagbibigay-daan sa mga manonood na manatiling updated sa mga pinakabagong anunsyo ng produkto. Ang mga oras para sa kaganapan ay mag-iiba depende sa bansa. Kapag nailunsad na ang mga produkto, magiging available ang mga pre-booking, at maaaring asahan ang paghahatid sa loob ng ilang araw.

Kasama sa lineup ng produkto para sa Apple Event 2023 ang iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Ultra o Pro Max, Airpods, Apple Watch Series 9, iOS 17, iPadOS 17, WatchOS 10, at higit pa. Nag-aalok ang mga device na ito ng iba't ibang feature at pagpapahusay na siguradong magpapa-excite sa tech enthusiast.

Ang country-wise timing para sa Apple Event 2023 ay ang mga sumusunod: USA (10:00 AM PT), Europe (10:00 AM PT), India (10:30 PM IST), Australia (10:00 AM PT), Canada (10:00 AM PT), UK (10:00 AM PT), UAE (10:00 AM PT), Russia (10:00 AM PT), at China (10:00 AM PT).

Ang paglulunsad ng iPhone 15 sa Apple Event 2023 ay inaasahang maging isang highlight. Ang iPhone 15 ay darating sa iba't ibang variant, gaya ng iPhone 15 Pro at Pro Max, na tumutugon sa iba't ibang kagustuhan ng user. Ang presyo ng paglulunsad para sa iPhone 15 ay rumored na sa paligid ng Rs 80,000, na ginagawa itong isang high-end na aparato.

Bukod pa rito, ipakikilala ng Apple Event ang Apple Watch Series 9, na nagtatampok ng na-update na operating system na tinatawag na WatchOS 10. Makakaasa ang mga user ng hanay ng mga bagong feature at pagpapahusay sa pinakabagong pag-ulit na ito ng Apple Watch.

Para mapanood nang live ang Apple Event 2023, maaaring bisitahin ng mga manonood ang apple.com o i-access ang kaganapan sa pamamagitan ng Apple TV o YouTube app. Ang mga platform na ito ay nagbibigay ng pagkakataong masaksihan ang kaganapan habang ito ay nagbubukas, na nag-aalok ng personal na pagtingin sa mga pinakabagong produkto at anunsyo.

Sa konklusyon, ang Apple Event 2023 ay lubos na inaasahan, na nangangako ng kapana-panabik na mga bagong device at feature. Ang mga mahilig sa teknolohiya sa buong mundo ay sabik na naghihintay sa kaganapan, na ginagawa itong isang dapat-panoorin para sa mga tagahanga at mga mamimili ng Apple.

Pinagmumulan:

-Apple.com