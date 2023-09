Apple Arcade: Isang Komprehensibong Gabay sa Mga Available na Laro at Pinakabagong Paglabas

Ang Apple Arcade, ang serbisyo sa paglalaro na nakabatay sa subscription mula sa Apple, ay mabilis na pinalaki ang library ng mga laro nito mula nang ilunsad ito. Na may halos 100 mga pamagat sa simula at ngayon ay higit sa 200 mga laro na available, ang Apple Arcade ay nag-aalok ng magkakaibang seleksyon ng mga laro para sa iPhone, iPad, iPod touch, Mac, at Apple TV.

Upang galugarin at i-download ang pinakabagong mga laro, maaaring magtungo ang mga user sa tab na Arcade sa App Store, mag-scroll pababa sa ibaba, at piliin ang "Tingnan ang Lahat ng Laro." Ang mga pinakabagong release ay karaniwang nakalista sa tuktok ng pahina.

Ang pinakabagong release sa Apple Arcade ay My Talking Angela 2+, isang sikat na virtual na laro ng alagang hayop mula sa mga creator ng My Talking Tom franchise. Sa larong ito, tinutulungan ng mga manlalaro si Angela, isang naka-istilong pusa, na manatiling abala sa kanyang tahanan sa malaking lungsod sa mga aktibidad tulad ng pagsasayaw, pagluluto sa hurno, at martial arts.

Ang isa pang kamakailang karagdagan ay ang Samba de Amigo: Party-To-Go, isang larong ritmo na orihinal na inilunsad sa mga arcade noong 1999. Maaaring i-shake ito ng mga manlalaro gamit ang kanilang maracas at mag-groove sa 40 hit na kanta mula sa iba't ibang genre, kabilang ang mga track mula sa mga artist tulad ng Lady Gaga at PSY.

wakas. ay isang handcrafted matching game na may limitadong mga galaw na humahamon sa mga manlalaro na mag-isip nang madiskarteng at gumawa ng matatalinong laban. Umakyat sa mga leaderboard, mag-unlock ng mga espesyal na tile at power-up, at mag-explore ng iba't ibang tema sa Classic Mode o mawala sa musika gamit ang Tempo Mode.

Ang Kingdoms: Merge & Build ay nag-aalok ng kakaibang timpla ng merge-2 gameplay at kingdom-building mechanics. Dapat tulungan ng mga manlalaro si Prince Edward at ang kanyang mga kaibigan na ibalik ang isang kaharian na nawasak ng isang mahiwagang kapangyarihan ng mahiwagang. Sumakay sa isang mahiwagang pakikipagsapalaran na puno ng mga pakikipagsapalaran at lutasin ang misteryo sa likod ng pagbagsak ng kaharian.

Ilan lamang ito sa mga halimbawa ng mga larong available sa Apple Arcade. Kasama sa iba pang mga pamagat ang Neograms+, Hello Kitty Island Adventure, Stardew Valley+, Ridiculous Fishing EX, LEGO DUPLO WORLD+, Slay the Spire+, Millionaire Trivia: TV Game+, Retro Bowl+, Jet Dragon, at Bold Moves+.

Kapansin-pansin na ang Apple Arcade ay tugma sa PS5 at Xbox wireless controllers, na nagpapahintulot sa mga manlalaro na tamasahin ang mga larong ito gamit ang kanilang gustong controller.

Ang Apple Arcade ay patuloy na nagdaragdag ng mga bagong laro nang regular, na may mga pag-update at pagpapalabas na binalak para sa mga paparating na buwan. Sa Setyembre lamang ay inaasahang makakakita ng 40+ update sa laro at tatlong bagong release.

Tangkilikin ang magkakaibang hanay ng mga laro na available sa Apple Arcade at sumisid sa kapana-panabik na mundo ng paglalaro sa mga Apple device.

Pinagmumulan:

– Mga laro sa Apple Arcade: Apple App Store