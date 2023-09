Ipinapakilala ang iPhone 15 Pro at Pro Max: Ang Mga Pinakamakapangyarihang iPhone sa Apple

Inihayag ng Apple ang pinakabagong mga high-end na smartphone, ang iPhone 15 Pro at Pro Max. Puno ng mga feature at ipinagmamalaki ang pinakamalakas na performance sa anumang smartphone, nakatakdang humanga ang mga bagong modelong ito.

Ang iPhone 15 Pro ay may 6.1-inch na screen, habang ang Pro Max ay may mas malaking 6.7-inch na display. Ang parehong mga modelo ay pinalakas ng A17 Pro chip, na inaangkin ng Apple na may mas mabilis na pagganap kaysa sa anumang iba pang smartphone sa merkado. Sa pinahusay na GPU, inaasahang maghahatid ang mga device na ito ng mas mataas na karanasan sa paglalaro.

Isa sa mga kapansin-pansing pagbabago sa taong ito ay ang pagsasama ng USB-C port sa ibaba ng telepono, na pinapalitan ang tradisyonal na Lightning port. Ipinagmamalaki ng Apple na ang iPhone 15 Pro ay may 10Gbps na bilis ng paglipat, na ginagawang mas madali ang paglipat ng malalaking file tulad ng mga larawan at video.

Nagtatampok ang mga bagong iPhone ng mas matibay na enclosure na gawa sa titanium, na ginagawa itong mas nababanat kaysa dati. May apat na magkakaibang kulay ang mga ito: itim, puti, asul, at "natural." Ipinakilala rin ng Apple ang Action Button, na pumapalit sa switch ng ringer sa kaliwang bahagi ng telepono. Maaaring i-customize ang button na ito para magsagawa ng iba't ibang function, gaya ng pagbubukas ng camera o pag-on ng flashlight.

Sa mga tuntunin ng photography, ang iPhone 15 Pro at Pro Max ay nag-aalok ng pinakamahusay na mga camera ng Apple. Nilagyan ng pitong natatanging lens, kabilang ang isang na-upgrade na 48-megapixel camera, ang mga device na ito ay kumukuha ng mga nakamamanghang larawan na may pinahusay na pagganap sa mababang liwanag at pinababang lens flare. Ginagamit din ng mga camera ang mga AI system ng Apple upang kumuha ng mga full-resolution na HEIF na larawan at mag-alok ng maraming focal length para sa maraming nalalamang opsyon sa pagbaril. Bukod pa rito, sinusuportahan ng mga telepono ang pag-shoot ng 4K60 ProRes na video at kahit na pinapayagan ang panlabas na storage sa pamamagitan ng USB-C port.

Habang ang mga batayang modelo ng iPhone ay tumatanggap ng mga pag-upgrade mula sa mga modelo ng Pro noong nakaraang taon, ang iPhone 15 Pro at Pro Max ay nagsisilbing lugar ng pagsubok para sa mga makabagong ideya ng Apple. Sa kanilang mahusay na pagganap, mga advanced na kakayahan sa camera, at mga kakayahan sa USB-C, itinutulak ng mga device na ito ang mga hangganan ng kung ano ang magagawa ng isang iPhone.

Pinagmumulan:

– May-akda: David Pierce

– Pinagmulan: The Verge