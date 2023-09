Nire-renew ng Apple ang Partnership sa Qualcomm para sa 5G Modem

Ni-renew ng Apple ang partnership nito sa Qualcomm, na tinitiyak na patuloy na gagamitin ng consumer electronics giant ang Snapdragon 5G Modem-RF Systems ng Qualcomm sa mga smartphone nito hanggang 2026. Dumating ang anunsyo na ito sa kabila ng mga nakaraang pagsisikap ng Apple na bumuo ng sarili nitong mga modem at bawasan ang pagdepende nito sa Qualcomm.

Bagama't nakuha ng Apple ang nahihirapang negosyo ng modem ng Intel noong 2019, na nagbibigay sa kumpanya ng mga kinakailangang mapagkukunan upang lumikha ng sarili nitong mga modem, tila hindi pa umabot sa katuparan ang independiyenteng pag-unlad ng modem ng Apple. Ang kasunduan sa Qualcomm ay nagpapahiwatig na ang Apple ay umaasa pa rin sa mga panlabas na supplier upang matugunan ang mga pangangailangan nito sa modem.

Ang pagbuo ng sarili nitong mga modem ay nagbigay-daan sana sa Apple na lampasan ang mga gastos at royalties na nauugnay sa mga bahagi ng Qualcomm, na posibleng tumaas ang kakayahang kumita ng kumpanya. Gayunpaman, sa pamamagitan ng pag-renew ng pakikipagsosyo nito sa Qualcomm, tinitiyak ng Apple na mayroon itong backup na plano kung sakaling ang pag-unlad ng independiyenteng modem nito ay hindi umusad nang mabilis gaya ng inaasahan.

Habang ang bagong kasunduan ay hindi eksklusibo, ibig sabihin ay maaari pa ring gamitin ng Apple ang sarili nitong mga modem o yaong mula sa iba pang mga supplier, binibigyang-diin nito ang patuloy na pag-asa ng kumpanya sa Qualcomm para sa teknolohiya ng modem nito. Ang Apple ay isang makabuluhang customer para sa Qualcomm, kung saan pareho ang Apple at Samsung ay nagkakahalaga ng 10% o higit pa sa mga pinagsama-samang kita ng Qualcomm sa piskal na 2022.

Kapansin-pansin ang tiyempo ng anunsyo, dahil nauuna ito sa taunang kaganapan sa iPhone ng Apple, kung saan inaasahang ilalabas ng kumpanya ang bago nitong iPhone 15. Dahil hindi malamang na ang paparating na lineup ng mga smartphone na ito ay isasama ang in-house na binuo na modem ng Apple, inaasahang gagamitin nila ang Qualcomm's 5G modem at RF front end.

Mga Pinagmulan: Qualcomm

Kahulugan:

– Snapdragon 5G Modem-RF Systems: Ang hanay ng Qualcomm ng 5G modem at radio frequency system na ginagamit sa mga smartphone at iba pang electronics.

– Modem: Isang device na nagpapahintulot sa mga device na kumonekta sa internet o iba pang network sa pamamagitan ng pagpapadala at pagtanggap ng data.

– RF Front End: Ang circuitry sa isang device na humahawak sa pagpapadala at pagtanggap ng mga signal ng radio frequency.

– Royalties: Mga bayarin na binabayaran ng isang kumpanya para gamitin ang intelektwal na ari-arian o mga teknolohiya ng ibang kumpanya.