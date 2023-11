Bagong San Jose Edition ng Monopoly Released, Ipinagdiriwang ang Lokal na Landmark at Kasaysayan

Ang inaabangang San Jose na edisyon ng Monopoly ay opisyal na inilabas noong Nobyembre 20, 2023, na may isang espesyal na kaganapan na ginanap sa iconic na Winchester Mystery House. Ang natatanging bersyon na ito ng klasikong board game ay nagbibigay-pugay sa mayamang kasaysayan at mga landmark ng San Jose, na kumukuha ng kakanyahan ng lungsod para sa mga susunod na henerasyon.

Nagtatampok ang game board ng iba't ibang kilalang lokal na landmark at negosyo, kabilang ang Winchester Mystery House at Original Joe's, na sumasakop sa mga gustong lugar na karaniwang Boardwalk at Park Place. Kasama sa iba pang sikat na destinasyon na itinampok sa board ang Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, at ang Tech Interactive.

Ipinahayag ni San Jose Mayor Matt Mahan ang kanyang pananabik tungkol sa pagpapalabas, na nagsasaad na ang laro ay nagbibigay ng magandang pagkakataon upang ipagdiwang ang kasaysayan at kultura ng lungsod. Binigyang-diin niya ang kahalagahan ng pag-iingat sa mga lokal na landmark at pagtiyak na ang mga ito ay ginugunita sa kakaibang paraan.

Ang San Jose na edisyon ng Monopoly ay magagamit na ngayon para mabili sa iba't ibang retailer, kabilang ang Amazon at CVS, sa halagang $39.95. Ang laro ay nilikha ng Top Trumps at lisensyado ng Hasbro, na ginagarantiyahan ang isang mataas na kalidad at kasiya-siyang karanasan sa gameplay.

FAQ:

T: Saan ko mabibili ang San Jose na edisyon ng Monopoly?

A: Ang laro ay magagamit para sa pagbili sa mga retailer tulad ng Amazon at CVS.

Q: Magkano ang halaga ng laro?

A: Ang San Jose na edisyon ng Monopoly ay nagkakahalaga ng $39.95.

Q: Aling mga landmark ang itinampok sa game board?

A: Ang Winchester Mystery House, Original Joe's, Santana Row, San Pedro Square, Plaza de Cesar Chavez, at ang Tech Interactive ay kabilang sa mga landmark na kasama sa laro.

Q: Anong kumpanya ang lumikha ng laro?

A: Ang San Jose na edisyon ng Monopoly ay nilikha ng Top Trumps at lisensyado ni Hasbro.

Pinagmumulan:

– [Amazon](https://www.amazon.com/)

– [CVS](https://www.cvs.com/)