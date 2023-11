Isang Komprehensibong Pagsusuri ng Cyberstalking: Mga Salik na Nakakaimpluwensya sa Pagsasagawa at Pagbibiktima

Ang pagtaas ng pagkalat ng mga digital na teknolohiya at ang internet ay nagdulot ng bagong anyo ng personal na panghihimasok na kilala bilang cyberstalking. Ang cyberstalking ay tinukoy bilang ang paulit-ulit at hindi gustong elektronikong komunikasyon na nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa mga biktima. Bagama't maaaring hindi ito nagsasangkot ng pisikal na karahasan tulad ng offline na pag-stalk, maaari itong magkaroon ng matinding emosyonal at sikolohikal na kahihinatnan. Sa mahigit 1.3 milyong tao na nakakaranas ng cyberstalking bawat taon, mahalagang maunawaan ang mga salik na nag-aambag sa ganitong uri ng pambibiktima.

Ang isang kamakailang pag-aaral na isinagawa ng isang mananaliksik sa Sam Houston State University (SHSU) ay sumilip sa pananaliksik sa cyberstalking upang matukoy ang mga salik na nauugnay sa parehong perpetration at pambibiktima. Sinuri ng pag-aaral ang halos 60 pag-aaral na isinagawa sa pagitan ng 2002 at 2022, karamihan ay isinasagawa sa Estados Unidos, ngunit gayundin sa ibang mga bansa tulad ng Australia, Belgium, Spain, Turkey, Canada, Chile, Egypt, England, at Portugal. Kasama sa mga kalahok ang mga matatanda at kabataan.

Gumamit ang pag-aaral ng tatlong antas na meta-analytic na diskarte upang matukoy ang kamag-anak na bisa ng mga predictor na nauugnay sa mga sociodemographic na kadahilanan, mga karanasan sa background, mga kadahilanan ng panganib, at mga proteksiyon na domain. Ang mga natuklasan ng pag-aaral ay nagsiwalat na ang background domain ay may pinakamahalagang epekto sa cyberstalking perpetration at victimization, na sinusundan ng risk domain. Gayunpaman, ang sociodemographic at proteksiyon na mga domain ay walang makabuluhang epekto.

Nalaman din ng pag-aaral na ang mga indibidwal na nakikibahagi sa mga cyber-aggressive na pag-uugali ay naglalagay sa kanilang sarili sa panganib na ma-cyberstalked o gumanti laban sa mga biktima. Ang mga nakakasakit na karanasan, parehong online at offline, ay malakas na nauugnay sa cyberstalking victimization. Ang mga katangian ng personalidad at sikolohikal, tulad ng stress, pagkabalisa, at depresyon, gayundin ang mga mapanganib na katangian ng relasyon, tulad ng mga gawi sa pagdaraya at romantikong paninibugho, ay nauugnay sa parehong perpetration at pambibiktima ng cyberstalking.

Ang mga natuklasang ito ay maaaring magbigay ng mahahalagang insight para sa pagbuo ng mga diskarte sa pag-iwas upang matugunan ang cyberstalking. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga salik na nag-aambag sa cyberstalking, ang mga institusyon at pamahalaan ay maaaring maglaan ng limitadong mga mapagkukunan nang mahusay at i-target ang mga pagsisikap sa pag-iwas kung saan ang mga ito ay pinaka-kailangan. Dapat isaalang-alang ng mga diskarte sa pag-iwas ang overlap sa pagitan ng offline na karahasan at cyberviolence, pati na rin ang mga background na kadahilanan na nagpapataas ng panganib ng perpetration at pambibiktima.

FAQ

Ano ang cyberstalking?

Ang cyberstalking ay tumutukoy sa paulit-ulit at hindi gustong elektronikong komunikasyon na nagdudulot ng takot at pagkabalisa sa mga biktima. Kabilang dito ang paggamit ng teknolohiya, gaya ng internet, para manggulo, manakot, o magbanta sa mga indibidwal.

Gaano kadalas ang cyberstalking?

Ayon sa US Department of Justice, mahigit 1.3 milyong tao ang nakakaranas ng cyberstalking taun-taon. Ang malawakang paggamit ng mga digital na teknolohiya at internet ay nag-ambag sa pagtaas ng mga insidente ng cyberstalking.

Ano ang mga salik na nauugnay sa cyberstalking?

Tinukoy ng pag-aaral ang ilang salik na nauugnay sa cyberstalking, kabilang ang mga karanasan sa background, mga salik sa panganib, at ilang partikular na personalidad at sikolohikal na katangian. Ang mga nakakasakit na karanasan, parehong online at offline, ay malakas na nauugnay sa cyberstalking victimization.

Paano makakatulong ang mga natuklasang ito na maiwasan ang cyberstalking?

Understanding the factors that contribute to cyberstalking can inform the development of prevention strategies. By targeting the overlapping factors between offline violence and cyberviolence, prevention efforts can be more effective in addressing cyberstalking and protecting potential victims.