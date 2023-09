Ang Hisense ULED X TV: Isang Rebolusyon sa Backlighting Technology

By

Binabago ng Hisense ULED X TV ang paraan ng karanasan natin sa teknolohiya ng backlighting. Ang isa sa mga pangunahing isyu sa backlighting ay maaari itong tumagos, maghugas ng mga itim at lumikha ng halos paligid ng mga maliliwanag na bagay. Sinubukan ng mga tagagawa ng TV na tugunan ang problemang ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga LED na ilaw na maaaring patayin sa likod ng mga lugar na sinadya upang maging itim. Ang diskarteng ito, na kilala bilang mga dimming zone, ay may magkahalong resulta, kadalasang humahantong sa mga artifact ng tonal at hindi perpektong pagkakahanay.

Gayunpaman, ang Hisense ULED X TV ay gumagamit ng ibang diskarte. Sa 20,000 mini-LED backlight nito na nahahati sa 5,000 dimming zone, nag-aalok ang TV na ito ng mas malaking bilang ng mga zone kaysa sa karamihan ng iba pang mga modelo sa merkado. Ang resulta ay isang kahanga-hangang pagpapabuti sa kalidad at katumpakan ng larawan. Ang mga itim ay mas madidilim, at ang mga kulay ay mayaman at makulay.

Sa mga tuntunin ng paghahambing, ang mga LCD TV ay karaniwang itinuturing na mas mahusay kaysa sa mga OLED para sa maliwanag na silid. Gayunpaman, nag-aalok ang ULED X TV ng mga kahanga-hangang itim na antas, minimal na namumulaklak, at malalim na saturation ng kulay, na ginagawa itong hindi makilala sa mga OLED TV sa maraming aspeto. Bukod pa rito, ang ULED X ay kumikinang pagdating sa pinakamataas na liwanag, na higit sa karamihan ng mga LCD TV.

Sa panahon ng isang masusing pagsusuri, ang ULED X TV ay patuloy na humanga sa kalidad ng larawan nito, na higit pa sa ilan sa mga pinakamahusay na TV sa merkado. Ang mataas na kalidad na nilalaman na may mataas na dinamikong saklaw na pag-encode ay nagpakita ng mga kakayahan ng ULED X, na ang karamihan sa mga eksena ay mas gusto kaysa sa isang nangungunang kakumpitensya.

Gayunpaman, may ilang mga kakulangan na dapat isaalang-alang. Ang mga kontrol sa boses ng ULED X ay limitado, at ang Vidaa operating system nito ay maaaring hindi nag-aalok ng parehong antas ng suporta sa app gaya ng Android TV. Para sa mga umaasa sa mga partikular na app, ipinapayong tingnan ang availability bago bilhin ang ULED X.

Sa pangkalahatan, nag-aalok ang Hisense ULED X TV ng makabuluhang pag-unlad sa teknolohiya ng backlighting. Ang pambihirang kalidad ng larawan, kahanga-hangang itim na antas, at matingkad na kulay ay ginagawa itong nangungunang kalaban sa merkado ng TV. Bagama't maaaring mayroon itong ilang mga limitasyon, tiyak na nararapat itong kilalanin bilang isa sa mga pinakamahusay na TV na kasalukuyang magagamit.

Pinagmumulan:

– [Pinagmulan 1]

– [Pinagmulan 2]